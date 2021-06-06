陳玉婷分享小時候的糗事。 （中天提供）

巫苡萱自認胸大又有腦。 （中天提供）

吳宗憲與吳姍儒（Sandy）主持的中天《小明星大跟班》明（7日）晚10點播出「傻瓜誰跟你一樣！傻妞平反大戰」，邀請演藝圈傻妞代表籃籃、巫苡萱、梁凱莉及陳玉婷等進行益智競賽。吳宗憲認為被說是傻妞其實沒有不好：「撒嬌女孩最好命，男生看傻妞也會覺得好可愛，不會沒關係我來幫妳做就好。」不料在陳玉婷分享曾做過最傻事蹟時，吳宗憲就恨不得想收回剛說的話。

陳玉婷提及往事：「國小老師規定上課不能上廁所，因為太聽話我就忍著，結果有一次忍不住就大出來了。」Sandy一聽直喊真的有需求老師一定可以通融，陳玉婷接著還原當時的尷尬情況：「老師那時候還叫我起來發聯絡簿，同學問我有沒有聞到屎味，我還裝說沒有啊！」

換巫苡萱分享時，吳宗憲忍不住開玩笑：「請問人家說的胸大無腦是指妳嗎？」巫苡萱則極力反駁，說自己是少數的胸大又有腦，雖說是分享最傻事蹟，但她認為自己靠機智化解。她曾在泰國旅遊時突然很想上廁所，一看到廁所就馬上衝進去，不料竟越來越不對勁：「我在廁所裡想說怎麼有個男生邊講電話邊走進來，我就想說再等等好了，突然越來越多男生進來，我才發現應該是我跑錯廁所啦！」

巫苡萱表示自己實在困在廁所太久了，最後想到一招破解，Sandy猜測難道是偽裝成Ladyboy？讓巫苡萱笑喊：「對！我就壓低嗓音對大家說『三挖低咖』，然後衝出廁所。」《小明星大跟班》每周一至周五晚10點於中天綜合台播出。

(中時 )