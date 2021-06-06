山東一名碩士畢業、在水力發電廠工作的周姓女子，拒絕已婚劉姓男同事的追求，竟被劉男當著其他同事的面，持刀殺害身亡。周女家屬痛心表示，希望劉男「以命抵命」，立即被執行死刑；而因司法流程仍在繼續，周女遺體存放冰櫃已2個月，至今無法火化安放。
綜合大陸媒體報導，一名周姓男子3日在網路發文，表示自己的姊姊在山東泰山抽水蓄能電站有限公司上班，遭糾纏她的男同事持刀砍死。周男表示，姊姊自2018年碩士畢業進入該公司工作開始，已婚劉男就一直騷擾她，姊姊一再拒絕始終擺脫不了。
2021年3月5日，劉男竟持刀將周女從公司宿舍帶走拘禁，事後周家曾向警方備案，因劉男寫下保證書，保證以後絕不糾纏，周家決定息事寧人。事後公司讓周女放假2個月，豈料周女銷假上班第2天，劉男竟在公司當著另外2名同事的面，持刀砍殺周女，周女傷重送醫不治。
發文的周男表示，目前姊姊已經在醫院的冰櫃中躺了2個月的時間，司法機關仍在走流程，希望最終能得到滿意的答覆，那就是凶手被判死刑，並立刻執行。
(中時新聞網)
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