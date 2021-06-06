對於行政院堆出的「紓困4.0」方案，前議員李婉鈺認為，哪有什麼人是真正不受影響的？沒有一個政策可以做到十全十美，她贊成全面發給「一個月基本收入」，不但公平又有振興經濟的意義！

李婉鈺指出，台灣報稅戶約630萬戶，其中申報免納者超過322萬戶，而申報年收入54萬元以上的「只有104萬戶」。簡言之，我們九成的所得稅來自這12.2% 勤奮工作的老實納稅戶，像是老師、公務員、工程師等上班族，基本上，勤奮工作者的收入是很難不被課稅的。

李婉鈺認為，受薪階級薪資再高也不會比炒房炒地皮更快、更高吧！但現行紓困下有照顧到這群人嗎？結果政府每每都依照報稅資料來認定紓困金的發放，平時繳稅較重者反被排除，而且還要耗費大批審核人力，萬一又有買樁、私吞等弊端？！

李婉鈺主張。在疫情下，說實話哪有什麼人是真正不受影響的？更何況這些人平常有在繳稅。

沒有一個政策可以做到十全十美，甚至做到「正義」，她贊成全面發給「一個月全民基本收入(universal basic income)」，不但公平又有振興經濟的意義。

(中時新聞網)