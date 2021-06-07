近日疫情持續升溫，政府在今（7）日宣布三級警戒將延長到6月28日，不少學生及孩童等同直接放暑假，開始待在家跟爸媽對看，為了增添全民在家防疫的樂趣，這時就可以透過甜點DIY來打發時間！就有自助烘焙體驗品牌強打居家甜點烘焙組，讓大家宅在家也能親自動手製作甜食。另外，因應盛夏芒果季到來，人氣糕點品牌也強勢推出加量版的芒果甜點，準備征服芒果控的心。

▍1. BAC

精品巧克力蛋糕品牌「BAC」在近期將去年每日熱銷破百顆的「鮮芒果礦石蛋糕」回歸，豪氣採用以牛奶培育的屏東高甜度芒果，內餡以新鮮酸甜百香果奶餡包裹芒果，更大手筆加量30%芒果果塊鋪於蛋糕頂層，最後抹上70%香濃生巧克力醬，讓人口口都能吃到新鮮水果，充滿幸福感。另外，更驚喜推出「鮮芒果蛋糕杯」，以香草戚風蛋糕糕體搭配芒果鮮奶油，與芒果果塊層層疊出多層次美味，是最方便帶著走的獨享蛋糕杯。

鮮芒果礦石蛋糕豪氣加量30%芒果果塊在蛋糕頂層，讓人口口都能吃到新鮮水果。（圖／楊婕安攝）

喜歡實「粒」派的甜點控，更不能錯過BAC限定款的「好事會花生手工曲奇」，這次首度跨界新竹在地超夯的福源花生醬，並邀請迪士尼最活潑的人氣兄弟檔花栗鼠奇奇與蒂蒂亮相，以濃醇花生打造出口味鹹甜的酥脆餅乾，更吃得到爽脆顆粒口感，一開盒就能聞到滿滿香氣，直接征服花生控的心。

鮮芒果蛋糕杯以香草戚風蛋糕搭配鮮奶油與芒果，層層疊出多層次美味。（圖／楊婕安攝）

「好事會花生手工曲奇」首度跨界新竹在地超夯的福源花生醬，吃得到濃醇花生的爽脆顆粒口感。（圖／品牌提供）

▍2. Tartine唐緹

每到夏天就是台灣愛文芒果盛產的季節，果肉細緻、口感甜中帶酸的愛文芒果是大小朋友的最愛，超人氣烘培坊「Tartine唐緹」就推出一系列夏日限定的芒果甜點，包含使用了2顆半愛文芒果的長條蛋糕，以及捲入了整顆芒果的蛋糕捲，更有口感綿密的裸蛋糕和慕斯蛋糕，一次推出4款不同甜點滿足芒果控的胃。

使用了2顆半愛文芒果的長條蛋糕（右），以及捲入了整顆芒果的蛋糕捲（左）都不容錯過。（圖／品牌提供）

芒果控必收的是「台灣愛文芒果裸蛋糕」，霸氣使用約3顆半的芒果，在蓬鬆綿密的雙層戚風蛋糕中舖滿了香甜芒果與清爽的卡士達醬和大量鮮芒果，並以法國ELLE&VIRE鐵塔牌鮮奶油點綴，整體口感輕盈無負擔，讓不喜歡厚重鮮奶油的人也會愛上，是歡慶節日的新選擇。另外，唐緹也特別推出添加了益生菌的冷凍不老麵包組，內含黃金紫芋吐司、伯爵核桃紅茶、旺來乳酪、香濃起司4款歐式麵包，可冷凍保存90天，是宅在家抗疫必收的糧食。

台灣愛文芒果裸蛋糕（左）在蓬鬆綿密的戚風蛋糕中點綴法國鐵塔牌鮮奶油，口感細緻迷人。（圖／品牌提供）

添加益生菌的冷凍歐式麵包，可冷凍保存90天，是宅在家抗疫必收的糧食。（圖／品牌提供）

▍3. Funsiamo

主打從配方、備料到教學影片都一手包辦的自助烘焙體驗品牌「Funsiamo」，近期火熱推出「Funsiamo HomeKit」居家烘焙組，省去在家烘焙會遇到的麻煩過程，只要跟著簡單直覺的教學影片製作，就連烘焙新手都能在短時間內完成超萌甜點，更可以親子一起動手玩，堪稱爸媽居家防疫神器！

居家烘焙組可以親子一起動手玩，連烘焙新手都能在短時間內完成。（圖／品牌提供）

在家工作休息片刻，為自己泡杯咖啡、準備點心是種小確幸，只需將居家烘焙組中的材料，按照教學影片步驟依序完成，如果想來點成熟感的大人滋味，還可以適量加入黑咖啡、萊姆酒等，完成一款放鬆舒壓的居家甜點，磅蛋糕經由香草蘭姆酒提味，香氣與紮實口感的多層次搭配，讓味蕾感受到前所未有的驚喜感，除了有酸甜蔓越莓檸檬口味，還有濃郁的杏仁巧克力，此外經典不敗的傳統美式軟餅乾，也非常適合午後一邊喝著冰美式或無糖茶品嚐。

除了蔓越莓及杏仁巧克力磅蛋糕，更有經典不敗的夢幻杯子蛋糕。（圖／品牌提供）

(中時新聞網)