2020年動過兩次膝蓋手術的瑞士網球天王費德勒（Roger Federer），2021年法國網球公開賽晉級到16強，他為了保護膝蓋，決定退賽，留更多時間備戰草地賽季。

費德勒在法國巴黎當地時間6日發表聲明，表示：「和團隊討論過後，今天我決定退出法網。經過兩次膝蓋手術，及一年的復健，傾聽自己的身體是很重要的，確保我不會在康復的路上把自己逼得太快。」

退出法網前，費德勒打下了3場勝利，第三輪還是經歷四盤激戰才勝出，其中三盤還打到搶七，他說：「蠻開心可以帶走3勝，沒有什麼比回到球場更開心的事了。」

法網總監佛蓋特（Guy Forget）對費爸退賽一事回應：「很遺憾收到費德勒退賽的消息，前一晚他才打出驚奇的比賽。我們都很開心看到費德勒再回來巴黎，他還打了3場精彩的比賽，祝福他這個賽季都好運。」

法網不過是費爸今年第3站賽事，而他最愛的草地賽季接著就要登場，溫布頓草地網球錦標賽6月底就開打，為了有更多時間備戰只好提前告別巴黎紅土大賽，「每一場比賽我都要重新評估狀況，看看賽事隔天上午醒來後，膝蓋是什麼感覺，像第三輪這樣漫長的苦戰，感覺會更真實。」

(中時 )