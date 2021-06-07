蘋果（Apple）日前已宣布，WWDC 2021（蘋果全球開發者大會）將會在台灣時間」6月8日凌晨1點舉行主題演講，也就是將本次大會中預計要發表的重點新品一次公開。要如何跟全球果粉、記者、關心這一場發表會的朋友一同在線上收看呢？其實方法很多元！

一、透過iPhone、iPad或是iPod touch收看

凡是安裝iOS 10以上的iPhone、iPad、iPod touch，透過Safari瀏覽器連線至蘋果美國官網、Apple Events網頁、Apple Developer網頁收看。或也可透過TV app收看。

二、透過Mac收看

凡安裝macOS Sierra 10.12（包含）以及之後的版本，皆可透過Safari瀏覽器連線至蘋果美國官網（apple.com），或是Apple Events網頁、Apple Developer網頁收看。或也可以透過TV app收看。

三、透過Apple TV收看

Apple TV第二代（包含）之後的產品，安裝最新tvOS者，可直接透過Apple TV app來收看。或可透過上述iOS設備、Mac以AirPlay的方式到數位電視上收看。

四、透過非蘋果裝置收看

若是沒有蘋果裝置者，也可透過最新版本的Chrome、Firefox、Edge瀏覽器來收看，且必須要支援MSE（Media Source Extensions）、H.264、AAC也可收看。

五、不限平台與裝置皆可透過蘋果YouTube官方頻道收看

蘋果如今更為開放，本次WWDC 2021主題演講發表會也將透過官方YouTube頻道進行直播。若是擔憂上述方法你都可能不適用的話，連線到YouTube最為便利。

WWDC 2021 — June 7 | Apple

按照蘋果往例，屆時包含iOS 15、iPadOS 15、tvOS 15、macOS 12、watchOS 8等作業系統的全新風貌與功能都將一一揭曉，果粉們可第一時間在線上同步直擊！回顧WWDC20，蘋果將重點全部擺在作業系統的更新上，並且宣布Mac轉用Apple Silicon且在2020年底推出三款採用M1晶片的Mac。相信今年除了五大系統都將迎來全新的特色外，Apple Silicon也有望成為討論焦點，展現蘋果對於Mac的下一步規劃。

(科技)