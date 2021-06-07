在日本奇幻漫畫《鬼滅之刃》中，鬼殺隊的成員們為了要在戰鬥時對抗再生修復功能超強的鬼，需要快速調整自己的身體狀況，以及心理技能，這個時候，需要透過不同的呼吸法，一方面提升專注力，另一方面使血液充滿氧氣，讓體能升級到最佳狀態，迎接一連串的極限戰鬥。專業諮商心理師林萃芬《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》書中提到，《鬼滅之刃》中有各式各樣的呼吸法，最重要的是日之呼吸法。日之呼吸法又發展出水之呼吸、炎之呼吸、岩之呼吸、風之呼吸、雷之呼吸等次級的呼吸法。以下為重點書摘：

《鬼滅之刃》中有各式各樣的呼吸法。(圖/時報出版提供)

我們每個人都需要呼吸，吸入氧氣，吐出二氧化碳，才能維持生命。可是，當身體承受壓力，呼吸會不自覺變淺變短。當我們心情煩躁時，呼吸會不自覺紊亂無章。當我們疲憊焦慮時，呼吸會不自覺費力急促。當我們與人發生衝突時，呼吸會感到胸悶喘不過氣來。

●何以學習呼吸法這麼重要？

心理諮商的過程中，常會帶領當事人做各種不同的呼吸練習。調節呼吸可以放鬆緊繃的身體，減緩疲勞感，有助於身體恢復機能。再者，也能透過呼吸轉化情緒，改變思考方式。學習呼吸法，可說是最好的自我照顧，同時進行身心療癒。你也可以像《鬼滅之刃》鬼殺隊的成員們一樣，學習適合自己的呼吸法，學習呼吸法能夠帶來三個好處：

好處一：運用呼吸創造冷靜心理

我們每個人都可能會遇到慌亂、不知所措的時候，越是重要的關鍵時刻，越需要靜下心來面對。想要創造冷靜心理，第一步，先靜止不語，並將注意力與覺察力放在呼吸、耐心、信任上面。

好處二：有效降低焦慮，大幅提升專注力

規律的呼吸可以讓我們保持沉靜，有效降低焦慮，大幅提升專注力，讓精神得到休息。平常就需要練習達到經常性的完全放鬆，這樣在戰鬥最激烈的時候才能做到快速放鬆。

在比賽戰鬥的情境中，需要在幾秒鐘內讓自己快速放鬆。上場前做十到十五秒的身體放鬆，有助於心理的鎮定，讓自己專注於戰鬥。因為當交感神經過度活化時，身心會變得焦慮、心跳加快、緊張冒汗、呼吸喘不過氣來，就會影響表現結果。

好處三：透過呼吸傾聽身體的聲音

從心理能量的角度，注意力灌注在哪裡，哪裡就會開花結果。盡可能把注意力放在呼吸，體會空氣進入身體的感受，從頭部開始，慢慢覺察整個身體的感受。

●呼吸練習三步驟：

．步驟一、慢慢地深呼吸，讓空氣進入身體，首先，讓空氣來到頭部，感覺一下，頭部有什麼感覺？(緊緊的、脹脹的、痛痛的......)然後，慢慢地吐氣。

．步驟二、再慢慢地深呼吸，讓空氣進入身體，讓空氣來到眼睛(鼻子、嘴巴，一次一個部位)，感覺一下，眼睛有什麼感覺？(酸酸的、癢癢的......)接著，慢慢地吐氣。

．步驟三、再慢慢地深呼吸，讓空氣進入身體，讓空氣來到脖子(胸部、手部、腹部、臀部、腿部，一次一個部位)感覺一下，脖子有什麼感覺？(緊緊的、酸酸的......)同時配合正確的呼吸，呼吸可以幫助我們覺察身體的狀態。

《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象：解析角色人格特質，探索天賦潛能，培養穿越險境的內在勇氣》書封。(圖/時報出版提供)

(中時新聞網)