《產經新聞》報導，日本最主要在野黨立憲民主黨的一名50多歲眾議員，在討論與性犯罪相關的《刑法》修正案時說：「要是50多歲的我和14歲的國中生床戰，就算取得對方同意還是會被逮捕，這樣很怪。」讓日本網友大罵「這瘋子到底是誰」、「有種公布姓名」，要求這名議員應該滾蛋。

根據日本現行《刑法》，若與未滿13歲者有性關係，即使屬於雙方合意，仍將觸犯強制性交罪，處5年以上有期徒刑。不過近年在社群軟體發達下，成年人與國中生之間的距離被拉近，後者被捲入惡意性犯罪的案例逐漸增加；為保護判斷能力脆弱的國中生，日本國會開始討論是否修法，將相關年齡限制進一步提高。

不過《產經新聞》報導，在專責討論此案的工作小組會議中，有一名議員表示：「要是50多歲的我和14歲的國中生床戰，就算取得對方同意還是會被逮捕，這樣很怪。」強調「即使年齡差距很大，成年人和國中生之間也可能存在認真的戀愛關係」，認為須謹慎考慮修法問題。

此則新聞報出後，在日本5ch討論版引發討論，有網友嘲笑「不被捕才奇怪吧」、「這人瘋了」、「國會議員有種不要匿名啊」、「看來是不小心透露內心深處的願望了」，並有人大罵：「這哪來的瘋子？得想辦法讓他滾出國會。」不過也有網友指出，若在女方同意下仍屬犯罪，是對女方人權的無視；還有人質疑是否有國中生「判斷能力脆弱」的確實根據。

(中時新聞網)