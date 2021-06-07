星座專家唐綺陽於官方頻道分享6/7～6/13星座運勢，本周星象依然有很多挑戰，第一個挑戰是火星衝刺，火星在巨蟹座衝刺，使心情焦慮、失去安全感，或感覺自己的權威受到挑戰，火能量高張的這周，要注意用火、用電安全，另外與家裡的人摩擦較多，很多婚姻關係可能也會受到挑戰。

周五晚上火星就會進入獅子座，獅子座成為重點人物，有機會爆紅，有表現機會，也可能變得忙碌或被針對，這一切要看過去你做了什麼而定，有努力的人就會有收穫。「土天四分」倒數兩周，疏於規範的地方會浮現問題，公司行號若有違法或大意的地方，這兩周特別可能出包。水逆期間讓人格外覺得人與人接觸是門學問，包含實體接觸、心靈溝通的接觸，要怎麼說到心坎裡，達到目的，絕對是一個學問。

木星進入陰影期，對於某些覺得被不知名漩渦捲入的人來說是好消息，因為這個漩渦的速度有減緩趨勢，在頭腦有點清醒的時候，趕快做一些防護措施，木星會在7/28逆行回到上一個星座，我們要繃緊神經，一直到7月底為止。本周還有一個重要挑戰，就是「雙子新月」，跟雙子有關的議題會浮上檯面，像是學校應對措施、上課怎麼上、考試怎麼考，都會成為焦點話題。本周「日海逐漸四分相」，會讓我們想去探討一些慈善、救助弱勢、小動物有關的話題，或是怎樣面對無力控制的事情，身心靈方面的能量也特別活躍，我們要注意提昇精神層次，但不要輕易的被詐騙。

重要星象：火星在巨蟹衝刺，火星進獅子，土天四分，水逆期間，木星進入陰影期，雙子新月，日海逐漸四分相。

火星在巨蟹衝刺，影響心情與內在安全感，要注意用火、用電的安全，易有爭吵、關係受到挑戰，要多些體諒與包容。火星進獅子，獅子座成為焦點人物。土、天四分，過去疏於規範之處，問題將會出現。水逆期間，要多注意與人之間的溝通。木星進入陰影期，漩渦般的氛圍，有減緩趨勢，應把握時機加強防護措施，持續地繃緊神經。雙子新月，關注學校應對措施。日、海逐漸四分相，慈善、小動物、弱勢族群等成為討論焦點，身心靈能量較為活躍，提升精神層次，慎防詐騙行為。

【工作注意：雙子、處女、摩羯、雙魚】

雙子：臨時任務多，充滿驚險刺激

處女：面對狀況出現，能給出好點子

摩羯：創新很重要，多做嘗試能有幫助

雙魚：容易遇到唱反調的人

【桃花注意：金牛、巨蟹、天秤、射手】

金牛：感到不滿別憋著，要提出來溝通

巨蟹：避免小失誤，或言語上的疏忽

天秤：發現分歧之處，平常心來從長計議

射手：桃花問題，與自己的表現有關

【財運注意：白羊、天蠍】

白羊：主動關注理財資訊，別太被動

天蠍：適合做理財規劃，有努力就有收穫

【健康注意：獅子、水瓶】

獅子：避免過勞，保持飲食與作息規律

水瓶：多提升免疫力，防範疾病的傳染

唐綺陽分享6/7～6/13星座運勢

(中時新聞網)