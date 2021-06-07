在醫學發達的現在，全身性紅斑狼瘡仍是一種原因不明的自體免疫系統疾病，最典型的症狀就是臉部皮膚會出現蝴蝶斑、光敏感、關節痛、口腔潰瘍等。醫師提醒，及早發現介入控制並定期追蹤，才能避免可能侵犯中樞神經、腎臟、心臟等重要器官而危及性命。

國軍臺中總醫院中清分院副院長＆風濕免疫科主任楊登和表示，「全身性紅斑狼瘡」病如其名，有些病人初期症狀輕微時，看起來似乎不太需要擔心。

一旦症狀來得又急又猛，就像攻擊性很強的狼，可能引起急性發炎反應，進而破壞腎臟、心臟、肺部健康導致尿毒症、心包膜發炎積水、肺部肋膜積水等，發病部位難以預料，不可太過輕忽。

●好發於年輕女性，症狀百百款

楊登和說明，就性別比例來看，女性罹患紅斑性狼瘡的盛行率比男性高出許多，比例大約9：1，且好發年齡以20～40歲居多，可能的病因包含先天的遺傳體質、光毒性、病毒感染、過敏所導致的免疫失調。有許多病患可能在20歲之前沒有任何症狀，但突然遇到感染或是因為壓力、陽光曝曬等因素，而引發全身性紅斑狼瘡的發作。

最常見的症狀就是臉部、軀幹皮膚出現長圓形紅色斑塊，因為類似過敏症狀而求診家醫科或皮膚科，有些病人則因為口腔潰瘍跑去看牙醫，病情比較嚴重一點的人，甚至會有不正常落髮的情形，可能還會合併出現關節的紅腫熱痛、發燒、虛弱、疲倦和食慾不振等症狀。

楊登和進一步解釋，除了上述症狀，許多人是因為在健檢時的尿液檢查發現有蛋白尿或血尿，進而求診風濕免疫科才確診為全身性紅斑狼瘡。此外，也可藉由抽血檢查發炎指數，確認白血球、血小板是否有低下的情況。

病患需特別留意皮膚是否有血小板低下造成的紫斑、烏青或出血跡象，例如牙齦容易出血，全身性紅斑狼瘡也會造成溶血性貧血，要注意貧血引發的頭暈虛弱，患者也會因溶血性貧血得太厲害而出現喘的症狀，心臟沒力導致臉色蒼白，可能還會暈倒。

●及早治療＋定期追蹤很重要

由此可見，全身性紅斑狼瘡影響身體健康絕不僅止於皮膚搔癢起紅疹，而是全身器官幾乎都可能被攻擊，是非常需要提高警覺的自體免疫疾病，且必須做好定期追蹤，才能在發病初期及早介入控制。

就人種來看，黃種人罹患全身性紅斑狼瘡的比例比白種人高出許多，且重症比例也較高，全身性紅斑狼瘡最需要擔心的就是引發腎病症候群。楊登和表示，通常會因為全身性紅斑狼瘡而死亡的案例，很多都是因病情嚴重到危害腎臟和心臟功能，除了腎病症候群、急性腎衰竭，還可能會因為心包膜積水導致細胞發炎，以及肺部積水引起胸痛不適。

針對全身性紅斑狼瘡的治療與控制，楊登和建議，一旦出現輕度症狀就必須積極以藥物介入治療，臨床上有不少案例一開始過於輕忽初期症狀，延誤治療導致嚴重到需要洗腎，及早在輕症階段以類固醇、免疫抑制劑等藥物抑制體內免疫反應，若症狀較嚴重的話，就可能需要使用化療藥物治療。

紅斑狼瘡症狀。(圖/常春月刊提供）

楊登和強調，患者務必做到終身定期追蹤，才是最安全的自保之道。臨床上常見案例隨年齡增長症狀穩定減緩，但後來還是因為一些因素導致復發且病況不輕。就目前而言，20～40歲確實是全身性紅斑狼瘡相對比較容易發生的年齡層，但並不保證過了40歲之後就不會再復發。因此，做好定期追蹤非常重要，從檢查數據了解是否有潛在復發的可能，才能在症狀還沒有很明顯的初期，就做到最有效的控制。

楊登和分享，曾有案例年輕時定期追蹤都還好，卻到六、七十歲才產生全身性紅斑狼瘡復發導致肺出血甚至死亡，原因往往可能是因為沒有規律服藥、壓力、感染等導致復發都有可能。

●專家傳授！有效控制5原則

→原則1：

避免過度陽光曝曬，尤其是早上十點到下午兩點外出，務必做好防曬，預防紫外線引起光敏性，導致疾病活化。

→原則2：

研究顯示，補充維生素Ｄ有助降低全身性紅斑狼瘡活性避免復發，也可幫助因服用類固醇藥物影響骨質疏鬆，另外，可以適度補充鈣質。

→原則3：

不要刻意補充增強免疫力的食補，例如當歸、靈芝、人參等，全身性紅斑狼瘡患者的免疫系統已經偏失調，過度進補反而會適得其反，也會影響免疫抑制劑的治療效果。

→原則4：

作息規律不熬夜、飲食均衡、排解壓力、預防感染、情緒穩定，是最基本的保健原則。

→原則5：

不擅自停藥，定期回診很重要，即使已經不需要藥物治療，仍建議3～6個月定期追蹤抽血、小便檢查，可及早發現是否有潛在症狀避免復發。

(中時新聞網)