新冠肺炎在台灣延燒，近日陸續傳出確診者在家猝死的消息，各界專家紛紛指出可能跟新冠肺炎特有的「快樂缺氧(happy hypoxia)」有關。國泰醫院心血管中心一般心臟科主治醫師蘇彥伯提醒，低血氧雖在疫情爆發後受到重視，但其實平時有許多疾病也會造成低血氧的現象。

●從沒事到猝死只需半天！？隱形殺手：快樂缺氧

蘇彥伯醫師表示，「快樂缺氧」是一種由低血氧所導致的致命危機，正如其名，患者在罹病初期，血氧的濃度其實已經隨著肺部的受傷而漸漸地降低，但是當下並不會覺得特別不舒服，也不會喘，當病患開始覺得喘的時候，病情已經急轉直下轉為重症，這時候血氧濃度已經低到危及生命，進展的速度甚至會讓病人還來不及救醫便猝死在家中。

從沒事到猝死只需半天！？隱形殺手：快樂缺氧。(圖/今健康提供)

最主要的關鍵在於新冠肺炎的病人，初期血液含氧量不足造成的症狀並不明顯，讓患者毫無察覺．再加上情況嚴重時病情會急速惡化，從沒事到喪命往往不到半天的時間。

●為何確診者進入「快樂缺氧」這麼快？

蘇彥伯醫師指出，低血氧對人體的影響非常廣泛，當人體進入缺氧的狀態，身體各器官都可能受到影響，包括器官衰竭，最嚴重的就是休克、猝死。

而新冠肺炎的患者不只是因為肺部的發炎影響氧氣的交換，再來就是這個病毒會造成身體各個器官的小血管發炎而造成微小血栓，使得血氧運送受阻，讓病況雪上加霜。以往像是肺炎的治療，在血氧含量低到90%以下才需要接受額外的氧氣輔助治療，新冠肺炎患者恐怕在94%以下時就需要積極的介入治療，否則等到發現血氧量不足時恐怕為時已晚。

●低血氧不只確診者才有，4大風險族群要注意！

蘇彥伯醫師解釋，血液氧氣飽和濃度需靠血氧濃度計才有辦法監控數值，原理是利用紅外線照射肢端末梢的微血管，偵測光線的變化轉換為血氧的濃度。一般正常的情況下，成人的血氧數值正常為95%~100%之間。隨年紀增長，年長者、慢性病等族群血氧濃度就可能較低，不過還是約落在95%以上。

低血氧不只確診者才有，4大風險族群要注意！(圖/今健康提供)

只要血液中的氧氣沒有辦法順利輸送到全身，偵測的血氧濃度就可以降低。低血氧的問題其實在生活中不算少見，可粗分為急性低血氧和慢性低血氧兩種，像是心肌梗塞造成休克，或是肺部感染造成缺氧，新冠肺炎，都是屬於急性低血氧。這種狀況往往都伴隨生命不穩定的症狀需要積極的介入治療才能挽回生命。

慢性低血氧則常隱藏在其他高風險慢性病族群當中。例如慢性氣喘、慢性阻塞性肺病會因為肺部氧氣的交換效率不佳、或是慢性心臟病患者因為血液無法有效率的輸送至全身，都會讓身體長期屬於慢性低血氧的狀態，這樣的患者平常的血氧濃度可能就在90%上下，雖然平時不至於有生命危險，但若加上其他危險因子例如感冒、感染等，風險將會大幅提升。

(圖/今健康提供)

●日常防範低血氧，風險族群留意４症狀！

蘇彥伯醫師提醒，了解低血氧的嚴重性，一般的民眾不必過度恐慌或多準備血氧濃度計，但年長者、慢性病族群、心肺功能不佳者、染疫者就建議最好考慮多做準備，並且時時要留意自己的呼吸狀態是否正常，若有發現自己的呼吸開始逐漸變喘、心跳加快、呼吸急促、呼吸困難等，就應提高警覺，盡早就醫，以免憾事發生。

(中時新聞網)