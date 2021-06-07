【回憶殺】電影《色．戒》是2007年奧斯卡名導李安的大作，改編自張愛玲的同名小說，劇情敘述女間諜王佳芝（湯唯 飾）和汪精衛政權情報機關頭目易先生（梁朝偉 飾）之間的愛恨情仇，梁朝偉還在片中與湯唯有大尺度的床戲，即使過了許多年，仍被影迷津津樂道。事實上，李安曾解釋兩人做出「迴紋針體位」的原因，背後藏著很深的含意。

梁朝偉當年為了突破自己的戲路，不僅為《色．戒》瘦身8kg、畫眼袋及法令紋和推高髮際線，還犧牲色相，不惜三點全露入鏡，與一樣光溜溜的湯唯共拍了三場床戲，其中第二場梁朝偉更是用「迴紋針姿勢」激戰湯唯，尺度大到被大陸刪減鏡頭，並封殺湯唯2年。

湯唯、梁朝偉2007年合作《色．戒》，雙雙全裸以迴紋針體位挑戰床戲。（圖／中時資料照）

電影上映後，大批影迷都非常好奇，為什麼李安要安排兩人用特別的迴紋針體位？其實，李安已經在2007年的電影記者會揭密了，「我第一個感覺是很美，第二個感覺是當時兩人關係很扭曲，加上王佳芝缺乏父愛，就像嬰兒屈就式，視覺上又可刺激觀眾、角色發展和需求。」

李安在2007年的電影記者會中，分享梁朝偉、湯唯用迴紋針體位的原因（圖／中時資料照）

想好性愛畫面後，李安開始說服兩位演員，湯唯表示試戲時導演跟她說「尺度會比較大」，來到拍攝現場時只有4個工作人員，過程中很有安全感，讚賞大家都非常專業；梁朝偉則是起初有些焦慮，卸下心房後完美演出，李安不禁感性地說：「他這樣毫無保留為我脫，我真的很感動，我和偉仔是性命之交，惺惺相惜。」

除此之外，李安考量30年代的上海女性沒刮腋毛的習慣，加上覺得腋毛很性感，要求湯唯如法炮製，身為新人的湯唯答應了，特地留了8個月才有如此濃密的成果。

(中時新聞網)