玉米、玉米筍都是我們生活中常見的食材，但營養價值大不同，一個是全穀雜糧類，一個是蔬類，除了菜熱量、碳水化合物的差別之外，營養價值還有哪些差別？讓營養師來告訴你！

●玉米筍長大真的就是玉米嗎？ 怎麼栽種的呢？

→玉米筍長大就是玉米，但品種/來源可能不同

玉米筍是玉米腋芽，長大後會變成玉米，但品種也有可能不同。一般的玉米生長只會有1-2株腋芽，若要採收作為玉米筍產量較低，因此也有專門種植玉米筍的品種，一次可以有5-6株腋芽，但只採收玉米筍，不會長成食用玉米。

→玉米筍生長期70天 玉米則是110天

栽種玉米的主要步驟為整地播種、噴灑除草劑、灌溉、施肥、清除雜草、等待熟成，除草劑可以在前期減少雜草以避免玉米的養分被搶走（是一個超前部署的概念喔）。

培育一段時間會再利用物理性除草，以提高肥料的利用率，最後一步「收成」就是區分玉米及玉米筍的主要步驟了。如果在吐絲期後幾天馬上採收是玉米筍，而放到成熟期才收成就是玉米，玉米筍生長期約70天，玉米則是大概110天。

●如何挑選玉米筍、玉米才好吃？

玉米筍買筍長10-12公分（大約不超過兩個小拇指）最剛好，太早採收的玉米筍則會太嫩、太小。帶葉玉米挑選頂端較軟、外葉呈現鮮綠色者；去葉玉米則挑籽粒飽滿、沒有凹陷或是脫水現象，吃起來更好吃。

●玉米、玉米筍營養差在哪？飲食小知識，你知道了嗎？

→玉米是全穀根莖類，碳水化合物含量高

成熟的玉米含有大量的碳水化合物，一根玉米可食的部位大約是140克就提供了25.3克的碳水化合物，因此食物分類被歸類在全穀雜糧類。

→玉米含有維生素Ａ、維生素Ｅ、葉黃素等營養素

玉米不僅有碳水化合物，還含有豐富的維生素A及維生素E吃一根相當於成年人需要量的5.2%、8.8%，是一個相當營養的食物。

(圖/好食課提供)

除此之外，你一定聽過顧眼睛要吃葉黃素，其實黃玉米就含有葉黃素和玉米黃素，這類的黃斑色素能防止光線對眼睛造成氧化傷害，吃進一根玉米就可攝取到128毫克的葉黃素及45.7毫克的玉米黃素，偶爾將白飯替換成玉米，就能吃到更多營養囉！

→玉米筍是蔬菜類，膳食纖維比例高

玉米筍則是蔬菜類，含有豐富的膳食纖維，只要吃6~7根，就相當於成年人一天的所需膳食纖維10%，而且因為膳食纖維多，玉米筍熱量較低，6-7根只有30大卡，是獲得纖維的良好來源。

(圖/好食課提供)

→玉米筍有其他營養？

玉米筍不像玉米含有較特別的黃斑色素，但也含有豐富的微量元素像維生素B1、維生素B2、維生素B6和維生素C，每份可攝取到成人一天的6%、26%、8%、9.2%的建議量。

●玉米這麼好可以吃很多嗎？一次吃多少？有什麼要特別注意的呢？

一根玉米的熱量大約是半碗飯，但是微量元素遠遠超過白飯，像是維生素E、膳食纖維、維生素B1分別比白飯多35、16、12倍，而且玉米消化吸收較白飯慢，更容易控制血糖，不管是不是玉米，營養師建議一天至少要攝取1/3未精緻的澱粉才能獲得足夠的微量元素。

●夜市烤玉米要注意醬料

大家常常看到夜市在販售烤玉米，多種的調味料製成綜合調味料，在烤的過程一層一層刷上去，雖然十分好吃，但營養師還是要提醒大家適量吃就好，因為刷醬本身含有大量的鈉以及油脂、精製糖等調味料，雖然玉米是好的食物但烹調方式錯誤，也有可能造成熱量爆表喔！

(中時新聞網)