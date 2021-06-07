回憶殺》喜劇天王周星馳與他主演、執導的「周星馳電影」，獨特的搞笑風格，讓不分世代的影迷都能笑開懷，因此成為經典，堪稱華人影壇的國寶，而他的作品，女主角不只是花瓶，是完成他喜劇架構的重要元素，星爺相中成為「星女郎」的女星們，無一例外都成了演藝圈女神，包含張柏芝，她在18歲那年，因為毫不猶豫做到周星馳一項破格的要求，因此成為「星女郎」，一炮而紅。

中英混血的張柏芝，擁有混血兒精緻臉蛋，9歲時爸媽離婚，13歲隨母親到澳洲生活，直到18歲完成學業返回香港，美貌驚艷經紀公司、廣告商，而以廣告模特兒身分爆紅的張柏芝，很快也被電影圈鎖定，當時周星馳正為《喜劇之王》選角，他的標準，並不是漂亮就可以。

張柏芝18歲被周星馳相中演出《喜劇之王》，成為星女郎。(翻攝自張柏芝工作室微博)

張柏芝在18歲時，遇見她演藝路上的第一個貴人，那就是周星馳，當年周星馳籌拍《喜劇之王》，正物色女主角，許多女演員前往試鏡，據傳，當時星爺正在試女主角抽菸的戲碼，輪到張柏芝，給了她一支筷子，要她試試看感覺，但張柏芝揚起叛逆的俏臉，很酷地說：「我想要真煙」，星爺愣了一下，但隨即給了她，她當場抽起來，集美麗與瀟灑於一身，就是這一幕，讓她成了周星馳電影中的「柳飄飄」。

張柏芝18歲被周星馳相中演出《喜劇之王》，成為星女郎。(翻攝自張柏芝工作室微博)

《喜劇之王》是周星馳的自傳式電影，由他自編自導自演，劇中的女主角柳飄飄，是星爺親筆寫出來的角色，性格與張柏芝的真實性格不謀而合，天真、率直而青春無敵，張柏芝在片中就是大膽做自己，那個美麗的轉身，說出：「不上班你養我嗎？」，周星馳回應：「我養你啊」，成為華語片的超級經典，當時的張柏芝在《喜劇之王》中，一個抬眼、一個微笑，都讓人心神蕩漾，那時的張柏芝演活了柳飄飄，也演出了從影的第一個高峰，18歲的她靠著喜劇片，被香港金像獎提名了最佳新人獎，但同年卻是以另一部片《星願》，自己打敗自己，拿下新人獎。

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(中時新聞網)