梅根哈利連續出擊 王室終於採取行動

梅根和夫婿哈利王子淡出英國王室，遠走美國後，數度接受專訪，拋出震撼彈，炸得核心成員目瞪口呆。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，雖然梅根和哈利指責不斷，從種族歧視到漠不關心都有，但王室始終沒有正面還擊。不過，種種蛛絲馬跡顯示，他們已被降級。在英國王室的官網上，薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根原本在兄嫂劍橋公爵夫婦威廉和凱特之後，但如今卻往下移了好幾個位置，而安妮公主則上升了5位。接下來是約克公爵安德魯，還有威塞克斯伯爵夫婦愛德華和蘇菲，然後才是哈利和梅根。

據說在王室精簡後，愛德華夫婦將加入核心成員行列。一位王室消息人士透露，蘇菲是女王的核心圈子裡，4位忠心耿耿並值得信賴和依靠的女性之一，宛如女王的另一個女兒般，兩人關係就是那麼親密。據說她們每天至少會交談一次，而且每星期六下午都會一起看老電影。

不僅如此，英國王室正舉行皇家時尚展，而重頭戲之一，就是已故黛安娜王妃的世紀婚紗。原本牌子上寫著，「由劍橋公爵殿下和薩塞克斯公爵殿下出借」。但如今負責相關事務的皇家收藏信託（Royal Collection Trust）卻說，由於行政疏失，標示有誤，並將會更新。

Meghan Markle and Prince Harry are DEMOTED on Royal Family website below Sophie Wessex and Prince Edward https://t.co/jMTAF2TeFC — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 5, 2021

而哈利夫婦淡出英國王室的條件之一，就是可以保有「殿下」（HRH）的頭銜，但不得再使用。王室專家認為，皇家收藏信託這麼做，很可能是要從標示上除去哈利的殿下頭銜。

雖然哈利一再表示，會出席母親黛安娜王妃7月1日的60歲冥誕雕像揭幕儀式，但由於女兒才剛出生，有王室專家說，他如果真的無法出席，屆時可能會由嫂嫂凱特代替。事實上，先前哈利在專訪中坦承，倫敦是他焦慮的來源。而幾次專訪播出後，他和哥哥威廉之間的緊張更是變本加厲。

儘管如此，王室官方網站上仍寫著，薩塞克斯公爵夫婦將會在英國和美國之間平衡他們的時間，繼續履行對女王，大英國協及資助人的職責，而浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）也仍是他們在英國的家。

不過，有網民隨即直嗆，他們又不是執行公務的王室成員，也沒在英美兩地奔波，何必要出現在王室官網上。有些人更主張，乾脆拔了他們的王室頭銜。

(中時新聞網)