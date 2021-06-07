上星期介紹防疫概念股－血氧計族群，雃博大漲3根漲停板，優盛大漲四根漲停板，這類籌碼較小的股票，建議持有的投資朋友，記要嚴守紀律，做好停損、停利。

加權股價指數收復17000點整數關卡後，持續緩步墊高，成交量還未明顯大增，籌碼相對穩定，惟台股短期大幅反彈超過2100點，獲利了結賣壓越來越大，預期台指會在17000-17300點區間震盪，這幾天若能突破17300建議進場追價，反之，部分持股建議開始獲利了結，譬如5/14筆者在專欄中推薦的台股相關ETF，國泰永續高股息（00878）或元大台灣ESG永續（00850）、台灣50正2（00631L）可以分批獲利了結，其中台灣五十正2獲利高達18%左右，再次給投資朋友上了一堂課—「越是悲觀、越要勇敢買股票」。

盤面上最熱門的類股仍是抗「通膨」概念股，「通膨」帶動物價持續上漲，各種原物料報價不斷向上提高，相關原物料類股族群如水泥、鋼鐵、塑化等公司，營收獲利價量齊揚，營運充滿想像空間，擔心指數漲太多，可以先從穩健的標的亞泥、台塑化、中鋼考慮布局。

亞泥：大陸、國內市場房市、基礎建設穩定成長，鋼鐵、水泥都是基礎建設的重要原料，水泥報價維持高檔，帶動營收獲利持續向上，四月營收年增15.99％，第一季美股盈餘1.02元，相較於去年同期年增3.3倍，預估本益比不到10倍，現金殖利率高達6.8％，技術面站穩月線之後，準備挑戰前波壓力52.5元，未來幾天若股價在52元附近震盪，都是不錯的買點。

台塑化：國內唯一上市煉油公司，為塑化類股的最上游，油價穩定向上攀升，帶動國內汽油價格不斷提高，煉油價漸擴大，將帶動毛利率、營益率向上提升，第一季每股盈餘1.88元，4月營收年增110％，預期全年每股盈餘至少可達7.5元，計算出本益比為14倍，過去公司本益比區間都在12-20倍之間，目前本益比偏低，從技術面來看，股價跳空突破前波壓力線105元，本周股價若能維持在104之上震盪都是不錯布局時機。

中鋼：疫情帶動歐、美大興基礎建設，加上中國為達「碳中和」環保目標，政策限縮鋼鐵碳排放量，加速淘汰高耗能設備並化解過剩產能，帶動鋼價維持高檔，中鋼產品線全面調漲，4月合併營收月增0.04％、年增45.10％，再創單月新高，第一季每股盈餘大賺0.58元，鋼價維持高檔，後續營運充滿想像空間，從技術面來看，股價剛突破上月線，這幾天震盪都好買點。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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(中時新聞網)