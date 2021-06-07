在匈牙利參加東京奧運3對3大學女籃資格賽的中華女籃，6日雖然先靠魏于淳狂轟16分的超凶火力，以21比17力退愛沙尼亞，卻在4強戰不幸以9比21敗給地主匈牙利遭淘汰，確定無緣搶到東奧門票，起碼只靠魏于淳、劉希曄與林仙芳苦撐，中華隊雖敗猶榮！

中華隊遭遇愛沙尼亞一開賽雖處2比5落後，卻靠魏于淳接連投進兩分球，反以11比7超前，可惜接下來中華隊體能逐漸放盡，也跟不上對方腳步，讓愛沙尼亞趁機取得超前3分，幸好中華隊仍未放棄，打到最後1分36秒，雙方16比16平手。

暫停過後，魏于淳連進兩顆兩分球，讓中華隊取得聽牌優勢，儘管愛沙尼亞很快追回1分，可是林仙芳最後39秒漂亮快速切入放進致勝球，幫助中華隊21比17闖進4強，對手將是地主匈牙利，3名中華隊球員也興奮在場中擁抱慶祝。

只用3名球員撐完整場比賽，中華隊看來真的累壞了。(取自FIBA官網)

來到4強戰遭遇匈牙利，中華隊剛開賽雖以4比6緊咬比數，隨後卻因體能開始流失，逐漸遭到匈牙利拉開領先差距，甚至一度多達10分以上，最後更用兩分球提前終結比賽，儘管已經宣告淘汰，中華隊仍走到場邊跟支持她們球迷致意。

中華隊原本選出魏于淳、林仙芳、劉希曄與去年WSBL總冠軍賽MVP陳鈺君4人組隊出征，卻因國泰女籃反對陳鈺君參加，結果變成只剩3名球員參賽窘境，自然面臨相當嚴苛的體能考驗，畢竟其他國家代表隊都有4名球員可輪替休息。

(中時 )