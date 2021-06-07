近年來中美俄都砸下大筆經費研發高超音速武器，但至今只有俄羅斯宣佈進入實戰部署。美方雖已研究多年，但進展似乎還不如中國大陸。俄羅斯軍事專家分析稱，美國在高超音速武器上的投資最大，但成果卻最落後，主要是鈦合金與控制系統2項關鍵技術尚未取得明顯成果。

《衛星通訊社》引述俄羅斯軍事專家、《祖國武庫》(Arsenal Otechestva)雜誌主編阿列克謝．列昂科夫(Alexey Leonkov)的分析稱，缺乏鈦合金和控制系統方面的關鍵技術，既無法研製出高超音速武器，也無法研製出其防禦武器。

美國防部科研試驗設計處負責高超音速武器開發的邁可•懷特(Mike White) 6月2日說，美國將加快高超音速武器部署，對此列昂科夫指出，「鈦合金製造技術使得武器可以克服5、10、20 馬赫數門檻，其他合金無法承受這樣的條件。美國人沒有這樣的技術，所以他們無法造出可用的樣品，也無法成功研製出控制系統——在高超音速下，熱障會使得武器升溫，這會影響設備和控制面。」

俄羅斯已開始部署鋯石高超音速反艦導彈，預計2022年開始大量生產並廣泛部署。圖為鋯石反艦導彈試射。（圖／衛星通訊社）

6月3日，美國門戶網站Aerospace報導稱，美國海軍在高超音速導彈固體推進劑火箭發動機第一級的地面試驗過程中獲得積極結果。但是列昂科夫認為，沒有前述2項關鍵技術，其餘成就都沒有意義，因為簡單地將火箭加速到高超音速並不是那麼困難。

報導引述專家指出，如果沒有高超音速武器製成品，美國的新型反高超音速導彈也沒任何重要的意義。

列昂科夫說：「要攔截高超音速導彈，攔截武器本身就應是高超音速，因為在與導彈相遇點，它應具有可對照的速度，而要追上它，則要一倍半的速度。此外，反導彈的原理保持不變——它是一種動能打擊，導彈和反導彈的軌跡應在某個點相交。計算出這條軌跡並向它發射反導彈是項極其困難的任務。」

4月5日美國空軍首次進行了AGM-183A「空中快速反應武器」(ARRW)項目的推進器測試載具試驗，但試驗遭遇挫折。《英國廣播公司》(BBC)指出，俄羅斯和中國都有自己的高超音速武器研發項目，俄羅斯的鋯石、先鋒、匕首等多個計劃進展順利，鋯石導彈已經開始進行部署工作。

中共建國70年國慶閱兵上展示了裝備高超音速彈頭的東風-17導彈，聲稱終端速度可達10馬赫。（圖／新華社）

中國則是2014年開始測試高超音載具，並為此投入大量的資源，進展神速。美國國會研究處的報告說，2014年以後中國至少進行9次被命名為DF-ZF的高超音速滑翔載具試驗。2019年中共70週年國慶閲兵曾展示安裝高超音速滑翔載具的東風-17彈道導彈，並指稱東風-17的滑翔彈頭速度能夠達到10倍音速。去年8月中國向南海發射過兩枚東風-21D和東風-26B反艦彈道導彈時也說，這兩款導彈也都裝備了超高音速滑翔彈頭。

(中時新聞網)