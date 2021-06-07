過去4屆法國網球公開賽會內賽都一戰出局的俄羅斯男網好手麥維德夫（Daniil Medvedev），總是開玩笑希望自己在這項紅土四大賽至少可以贏一場比賽，2021年法網，他不只贏了一場，而是4連勝晉級到8強。

目前世界排名第2的麥維德夫，法國巴黎時間6日以6比2、6比1、7比5直落三擊敗智利選手加林（Cristian Garin），生涯首度打進到法網男單8強，假如他今年能在羅蘭蓋洛斯高舉冠軍盃，擠下當今世界第1塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokivc）、成為新科世界球王。

除了今年法網突破過去4度參賽一勝難求的命運，麥維德夫也是網球進入公開化年代以來，第11位闖進法網8強的俄羅斯男子選手。

麥維德夫將和希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪4強席次，西西帕斯在16強賽以6比3、6比2、7比5擊敗西班牙選手布斯塔（Pablo Carreno Busta），本季已經累積37勝，持續領先其他球員。

西西帕斯是去年法網男單4強之一，本季在紅土也打下了20勝，不過想他連兩年晉4強有場硬仗，除了麥維德夫走出法網4連敗陰霾，雙方過去交手麥維德夫也以6勝1敗佔上風。

西西帕斯本季在紅土表現不錯，法網也晉級到8強。（美聯社）

(中時 )