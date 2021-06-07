問鼎生涯第24座四大賽冠軍的美國女網名將小威廉絲（Serena Williams），晉級之路被哈薩克選手芮芭琪娜（Elena Rybakina）擋住。
小威廉絲在2021法國網球公開賽女單前三場表現都挺強勢的，加上不少女單高種子選手出局，她也成為下半部籤表唯一世界排名前20的高手，也被視為冠軍熱門之一，不過第四輪以3比6、5比7遭到21歲的芮芭琪娜淘汰。
芮芭琪娜出生那年，是小威廉絲第一次參加法網女單會內賽，去年開始成績不錯，被看好有潛力扮演四大賽挑戰者，不過今年賽季一開始沒有去年出色，法網是她今年第一場至少晉級到16強的賽事，擊敗小威後，前進到最後8強。
芮芭琪娜的強力發球和正手拍不斷在這場比賽讓小威廉絲難以招架，儘管小威表現沒有太糟，但在關鍵時刻缺乏精確執行，只能提前結束法網之旅，提早為草地賽季展開備戰。
(中時 )
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