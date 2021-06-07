彰化縣衛生局在溪湖湳底社區龍水宮，上月29日二度設置篩檢站，針對周邊三個里擴大篩檢，彰化縣醫師公會理事長連哲震、前理事長蔡明忠兩人親自到場主動投入，並號召基層醫師投入社區防疫工作。（摘自彰化縣衛生局臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣葡萄產量占全台一半以上，溪湖、埔心、大村和永靖都是主要產地，又以溪湖所生產的巨峰葡萄為最大宗。無奈因新冠疫情，讓盤商家族被貼標籤指責，連帶葡萄也蒙受無妄之災。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣5月14日爆發新冠肺炎家庭群聚感染案例，水果盤商家族有12名親人相繼確診，一家人順利康復出院，擔任社區理事長的長子與母親接受本報專訪，述說住院治療期間被當成戰犯圍剿的複雜煎熬。盼政府、媒體和社會別再獵巫，一起做好防疫該做的事、多些體諒與包容，讓康復者出院後有勇氣面對未來長路。

變異病毒找到國門邊境破口長驅直入，新冠疫情5月起如海嘯席捲全台，水果盤商家庭一夕間成為繼新北獅子會長後最受全國矚目的焦點，透過喜宴、歌唱班員直、間接傳播，整個傳播鏈共計112人染疫，占全縣確診人數逾5成，溪湖鎮成為萬華第二的重災區。

理事長表示，沒有人自願染疫還導致全家人感染，他們也是受害者，住院期間母親身心煎熬、天天以淚洗面，媒體大肆渲染貼標籤，母親彷彿成了超級帶原者，全家被譏諷為葡萄王，有不理性民眾肉搜後打電話咒罵，甚至專程帶幾大袋垃圾砸向他家，幸好鄰居及時發現制止。

他強調，家人沒出國，父母只是去趟萬華將葡萄交給訂貨的客戶，母親初期沒症狀，才會去吃喜酒，等看到新聞報導去診所，醫生開了感冒藥要她回家多休息，接著大姊也出現症狀察覺不對，2人主動前往彰基自費篩檢才知確診。

住院期間家人每天通話，母親得知他與論及婚嫁的女友、弟弟、姊夫、外甥，連親家母、親家嬤都住院，幾乎寢食難安；看著母親心碎令他好心疼，母子倆常在電話中無語哽咽。

仍在防疫旅館隔離的他指出，父母為了討生活，30幾年來靠賣葡萄養大3姊弟，照顧許多葡萄農收益；出院後千頭萬緒、生活如何重新開始？全家人恐將失業好一陣子。姊夫的阿嬤近日病逝，親友見不到最後一面，更讓母親無顏面對親家。

雖慶幸家人在醫護悉心照顧下都能康復，也肯定彰化縣衛生局快速圍堵阻絕疫情策略成功，但想到其他案例個資都隱匿，只有他們家身分被揭露在媒體上不斷報導，心情還是氣憤、難以釋懷。

母親則說，不會怪任何人對他們指責、不諒解，疫情來的實在突然，所有人生活失去重心、措手不及，尤其害到女兒婆家、歌唱班學員，非常自責、難過，不知如何面對他人眼光和這些受影響的家庭，除了透過媒體記者向大家表達最深的歉意，也盼望這場疫情能早日結束，全民恢復正常的生活，希望確診者都能早日恢復身體健康。

(中時 )