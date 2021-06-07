誰能想到老鷹在東區準決賽G1就上演「下剋上」爆冷戲碼！無視滿場18624名費城球迷助威，老鷹7日雖在最後關頭遭七六人從落後20分頹勢追上，卻靠波達諾維奇讀秒階段拿下關鍵5分，驚險以128比124氣走東區龍頭七六人，意外搶下東區準決賽首勝。

「這些傢伙的信心高漲，」貢獻全隊最高35分，外加10助攻、2籃板的老鷹主控崔楊表示，「我們在場上為了彼此奮戰，也打出樂趣，每個人都想鎖定勝利。」波達諾維奇與柯林斯各替老鷹拿下21分，胡爾特15分，卡培拉11分、10籃板。

老鷹雖靠崔楊上半場獨拿25分，上半場打完取得74比54大幅領先，七六人卻靠帶傷上陣的恩比德，以及托必亞斯哈里斯、塞斯柯瑞等人火力逐漸追上，幸好波達諾維奇先在最後41秒投進三分球，又在最後8.9秒兩罰俱中驚險穩住勝果。

前役因為膝蓋半月板撕裂傷勢缺陣的恩比德，今天帶傷上陣拿下全場最高39分，卻改變不了七六人爆冷落敗結局，「帶著半月板撕裂傷勢打球很不容易，疼痛就在那邊，那很正常，一切就看如何控制。」塞斯柯瑞也有21分進帳，痛失主場優勢的七六人，接下來G2在9日續在費城進行。

(中時 )