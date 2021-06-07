鄒佩真曾與沈玉琳情纏9年，活躍於各大綜藝節目，隨著2人感情破局、沈玉琳有了家室後，她便逐漸消失在演藝圈。2019年鄒佩真曾被影射未婚生子，當時她以私事為由不願多談；近來她在台中開直播賣衣服，業績蒸蒸日上，也不再避諱單親媽媽的身分，常在臉書曬出2個兒子的照片，生活過得更自在。

鄒佩珍與沈玉琳相戀9年，一度論及婚嫁，儘管不歡而散，她仍在男方結婚時給予祝福。（圖／報系資料庫）

2017年，鄒佩真在台中大里開藝人二手衣專賣店，並在網路同步成立「佩真藝人二手屋」，但1年多後她發現明星二手衣的客源有限，於是轉向網路直播，每周向批發商帶貨，再依下單數量批貨。由於有不少粉絲捧場，還會好康逗相報，讓她創下月銷數千件的佳績。

2年前被暗指是單親媽媽時，鄒佩真並未承認，近日接獲本刊記者來電，她一改昔日的態度，坦言是未婚生子，表示2個兒子分別已10歲和8歲，加上懂事又孝順，才讓她有勇氣公開這個事實。平時鄒佩真忙於工作，但母親會幫忙照顧小孩，好在兒子常主動幫忙卸貨及整理，讓她相當欣慰，「我是讀幼保科的，小孩子（將來）是好是壞就看這時期，所以我就算再忙，還是會多陪陪他們。」

獨自扛起家庭責任的鄒佩真，看到2個懂事的兒子會主動幫忙，既欣慰又心疼。（圖／翻攝自臉書）

對於單親話題侃侃而談的鄒佩真，被問到孩子生父，僅低調地表示：「我只能說，我沒對不起任何人。」並透露早已拒絕和對方往來，「基本上，這個人在小孩子的心中並不存在，他們對爸爸的印象很模糊。」對於自己始終情路坎坷，她也早已經坦然，「我覺得一個人沒什麼不好，反而快樂。」

單身多年，鄒佩真坦言一個人生活更自在，未來重心依舊會擺在家庭與事業。（圖／翻攝自臉書）

當年鄒佩真退出演藝圈後，長達8年沒有穩定工作，全靠吃老本及家人支持，「因為我走不出去，很擔心別人會怎麼看我，但最後我已經窮途末路，又有了小孩，不能不工作，才重新站了起來。」

如今鄒佩真將直播生意經營得有聲有色，旗下有六名員工，還有一批鐵粉支持，但她自認個性容易受外界言論影響，不適合再當藝人，無意重回螢光幕前。近來全台疫情升溫，鄒佩真除了暫停北上批貨，也取消現場取貨的服務，但為了兩個寶貝兒子，她在工作時一樣帶勁，面對鏡頭的活力不減當年。

即便曾在演藝圈打滾多年，但鄒佩真自認個性不適合，無意重返螢光幕。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)