鄒佩真2008年與沈玉琳結束9年愛情長跑，近年淡出演藝圈返回老家台中深耕，身邊還多了2個分別8歲與10歲大的寶貝兒子；她向本刊透露目前仍是單身，兒子由她獨自撫養，她所經營的網路直播帶貨，每月衣服銷量上千件起跳，底下還有6個員工，生意蒸蒸日上。

演藝圈中身為單親媽媽的女藝人有不少；柯以柔2017年和郭宗坤協議離婚後，獨自扶養3個小孩，並以「柔媽咪」的身分開啟電商之路，深獲婆媽族群喜愛，團購成績屢創佳績，不僅受封「最強團媽」，甚至年收千萬進帳。

張柏芝10年前離婚，獨自養育與謝霆鋒所生的兒子Lucas、Quintus，前年底還祕密生下小兒子Marcus。雖然平時工作滿檔，但她堅持寒、暑假不上工，專心陪伴孩子長大成人。

洪曉蕾與王世均（現改名王世騰）因個性不合離婚後，為了孩子仍維持友好關係，如今小孩長大，她也逐漸重返螢光幕，去年底還接到電影邀約。

（左）柯以柔、（中）張柏芝、（右）洪曉蕾。

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(中時新聞網)