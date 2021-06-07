美國副總統賀錦麗今天搭機啟程前往瓜地馬拉訪問，展開她就任後首次的出訪行程，因途中座機有狀況，起飛後沒多久又被迫返回安德魯聯合基地，換飛機再出發。
座機返回位於首府華盛頓郊區的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）後，賀錦麗（Kamala Harris）步出機艙豎起大拇指告訴記者：「我很好，我很好。」
她的發言人桑德斯（Symone Sanders）說，賀錦麗將換乘其他的飛機，並且對於她的預定出訪行程，不至於造成重大延誤。
桑德斯指出：「純粹是技術問題，絕非重大的飛安因素。」
一名隨機的記者說，賀錦麗搭乘的空軍二號（Air Force Two）起飛時，起落架傳來「頗不尋常的雜音」，不過飛機降落「完全正常」。
美聯社報導，約莫一個半小時後，賀錦麗換乘其他的飛機，再度啟程。
賀錦麗本週將訪問瓜地馬拉和墨西哥，當地遭2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）重創，又有最多無證移民尋求入境美國，賀錦麗出訪時將傳達希望的訊息。（譯者：曹宇帆）1100607
(中央社)
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