這次主場球隊終於贏球了！首輪唯一打到搶7大戰的快艇與獨行俠系列戰，靠著里歐納德拿下28分、10籃板及9助攻的準大三元表現，快艇7日以126比111擊退獨行俠，4勝3敗艱辛挺進西區準決賽面對爵士，這也是這個系列戰唯一由主隊獲勝的比賽。

這個系列戰前6場全由客隊贏球改寫NBA紀錄，但在今天看來不太一樣了，靠著里歐納德、保羅喬治與馬可斯莫里斯等人火力，快艇打完前3節，取得100比85大幅領先，儘管東契奇仍想帶領獨行俠追上，可惜雙方始終保持兩位數差距直到結束。

有了里歐納德準大三元帶領，快艇全隊7人得分上雙，馬可斯莫里斯投進7顆三分球、包辦23分，保羅喬治也有22分、10助攻與6籃板，雷吉傑克生15分，曼恩13分，巴坦與肯納德各有11分，接下來快艇與爵士的西區準決賽將於9日開打。

前役爆出嗆聲自家總教練卡萊爾別亂喊暫停的獨行俠明星後衛東契奇，今天雖有46分、14助攻與7籃板的驚人表現，卻沒辦法挽回場上頹勢，只能帶著自己不成熟的心態黯然宣告放假回家，芬利史密斯也有18分、10籃板，波爾金吉斯16分、11籃板。

(中時 )