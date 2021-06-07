老鷹後衛波達諾維奇7日在讀秒階段貢獻關鍵5分，幫助老鷹爆冷氣走地主七六人，不過尷尬的是，他在最後41秒投進三分球後，舉起右手食指比出要全場閉嘴的慶功手勢，卻一不小心把手指放進自己鼻孔，他賽後笑稱，「因為我鼻孔太大了！」

「我差點把手指伸進鼻子裡面(事實上有)，讓他們安靜下來總是很有趣，」波達諾維奇表示，「這是籃球比賽，我很享受這一刻，觀眾之前的聲音很大，我沒有試圖不尊重任何人，他們也清楚這點，但在那個瞬間，讓他們安靜下去很有趣。」

畢竟打到讀秒階段，現場1.8萬多名費城觀眾看到七六人從20分落後，追到只差3分，全場早已陷入瘋狂加油情緒，卻只能眼見波達諾維奇投進關鍵三分外線，幫助老鷹重新擴大領先差距，他更在最後8秒罰進穩住比賽勝利的兩分。

所以就算波達諾維奇這個慶功動作變得有點尷尬，卻還是達到他想要的全場沉默效果，他最後投17中7，含三分球投12中5，拿到21分、5助攻與4籃板，表現算是相當優異，只是接下來他有可能成為費城球迷的「眼中釘」，似乎開始噓聲伺候了。

(中時 )