剛跟前總教練史托茲分道揚鑣的拓荒者，找尋新主帥動作雖然尚未啟動，當家控衛利拉德卻公開呼喊，「奇德是我心目中的最佳教練！」可惜身為湖人首席助教的奇德不太領情，7日接受《ESPN》權威記者沃納洛斯基訪問，直接拒絕接受這個新職位。

「拓荒者是支一流球隊，且會有很多不錯的教練人選，去競爭拓荒者總教練這個位置，但我已經決定不會成為其中之一，」奇德今天告訴沃神自己相當堅定的立場，「無論拓荒者最後選擇了誰，想必都必須填補史托茲離開之後的很大空缺。」

奇德會受利拉德如此力挺，主因是兩人都來自奧克蘭，這個同鄉背景讓他們多年來擁有不錯私交，利拉德也很尊重奇德對籃球的理解與認知，可惜曾在籃網、公鹿等隊當過總教練的奇德，目前還在等待接掌湖人兵符機會，才會斷然拒絕邀約。

拓荒者的新任總教練人選，可能將由沃神先前爆出的快艇助教畢勒普斯、前尼克與火箭總教練傑夫范岡迪、籃網助教丹托尼、密西根大學教練朱萬霍華等人當中出線，不過拓荒者仍以利拉德意見為主，假如無法讓他滿意，利拉德或許就會直接喊走。

(中時 )