本土疫情短期內看不到盡頭，三級警戒極可能於本周宣布延長至6月底。勞動部推出「紓困4.0」方案，針對在職業工會投保的自營工作者和無一定僱主勞工，發放補助金1至3萬元，7日起開放去年沒申請的勞工上網登錄，預估85萬人，不料勞保局e化服務系統塞爆，竟然要等超過24小時！

紓困金申請自即日起至7月5日，符合條件的勞工都可上網申請，只要備妥健保卡卡號、戶口名簿戶號。《中時新聞網》欲上網實測，結果根本「上不了車」，根據網頁顯示，等候時間逾24小時，「排隊等待中，感謝您的耐心。預計等待時間超過一天。一旦有空位，您將自動進入排隊。」

受疫情影響日子快撐不下去的民眾，好不容易等到政府提供紓困補助，卻因大量使用者湧入，導致網站癱瘓，救命錢看得到拿不到，氣得破口大罵。網友們呼籲行政院政務委員唐鳳出面救援，希望他盡快改善網路問題。

勞動部表示，已調高網站流量及開啟排隊功能，網站會自動更新並顯示等待時間，除了呼籲勞工朋友多點耐心，也提醒若沒有急迫需求的人，過幾天再登錄。只要在7月5日前上傳成功，權益都一樣。

(中時新聞網)