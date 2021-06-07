新竹1名有哈佛大學碩士學位的女子小芳（化名），2001年與有劍橋大學法學碩士學位的馬來西亞籍丈夫結婚，2人婚後定居大陸，她在2019年發現丈夫出軌1名陸籍女子，對方甚至懷孕，在當地提告後法院判准離婚；不過她之後回台再度提告前夫索賠慰撫金1百萬，新竹地院則認為前夫非本國國民，住居也不在本國，認為我國不具裁判權，裁定駁回。

判決書指出，原本住在新竹市的小芳出國攻讀完哈佛大學學士、碩士學位後，與具有劍橋大學法學碩士學位的前夫相識，2人2001年在香港結婚定居，2012年遷至大陸浙江省杭州市，不過她在2019年發現對方外遇，香港家事法庭也判決丈夫與小三通姦、判准離婚；小芳則向台灣法院提告丈夫應賠償精神慰撫金100萬元。

小芳認為，她雖然已離開台灣數年，但仍持有台灣國民的護照，在台灣也曾有住所，稱前夫侵害配偶權的行為，最後發生所在地就在台灣，依國際管轄權原則，新竹地院應有管轄權。

不過新竹地院法官認為，該丈夫是居住在中國浙江省的馬來西亞籍人士，並非我國國民、住居所地也不在我國，且夫妻結婚履行同居義務處所與侵權行為地均不在我國境內，認定本案涉及國際民事訴訟利益，與我國關聯性甚低；應該將該案交由其他有管轄權法域的國裁決，對於被告才不失公平，因此判拒絕管轄，將全案駁回。

(中時新聞網)