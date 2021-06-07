鴻海(2317)公布2021年5月自結合併營收達4550.34億元，雖較4月5004.9億元減少9.08％、仍較去年同期3869.8億元成長達17.59％。合計前5月合併營收2.29兆元，較去年同期1.69兆元躍增達35.42％，雙雙續創同期新高。

觀察5月四大類產品概況，鴻海表示，與4月相比以電腦終端產品最強、消費智慧產品居次，雲端網路產品位居第三、元件與其他產品殿後。不過，與去年同期相比，則以消費智慧產品最強、元件與其他產品居次，雲端網路產品位居第三、電腦智慧產品殿後。

鴻海先前法說時表示，雖有比較基期高及季節性因素影響，但因市場訂單需求力道持續，預期第二季營收可望大致持平首季、並年增逾15％。第二季缺料狀況較首季更緊繃，但預期影響程度將低於1成，對缺料狀況將延續至明年第二季看法不變。

鴻海董事長劉揚偉指出，由於疫情造成缺料及市場需求變化，影響產品組合變化，2021年營運將更聚焦每股盈餘（EPS）最大化為優先成長目標，但全年毛利率仍以提升達7％為目標，如透過增加毛利率較高的零組件及雲端服務供應商（CSP）產品比重。

亞系外資預期，受消費電子產品季節性轉淡，鴻海第二季營收將季減8％，缺料及材料成本上漲對營運影響有限，整體獲利可望維持成長，維持「買進」評等、目標價156元不變。日系外資亦維持「買進」評等、目標價146元不變。

歐系外資則相對保守看待，認為鴻海第二季展望略優於預期，產品組合轉佳有助毛利率提升。惟考量在iOS裝置競爭加劇，且各種產品投資增加恐限制獲利成長動能，微幅調整鴻海今明2年每股盈餘預期，維持「中立」評等、目標價自123元略為下修至119元。

(時報資訊)