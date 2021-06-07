印地安人7日結束金鶯3連戰，金鶯打線在主場大爆發，單場製造3個大局海灌18分，以18-5痛宰印地安人，2勝1負贏得系列賽。好消息是張育成此戰擊出1支二壘打，個人連續5場敲安（包括久違的全壘打），一掃先前打擊低潮，更追平林子偉保持的台將連續安打紀錄。

印地安人此戰調度稍微不同，儘管金鶯先發投手羅培茲(Jorge López)是右投，教練仍安排讓右打的張育成擔任先發三壘手，棒次第七棒，獎賞他近幾場的好手感。近兩戰印地安人拉上新秀布雷德利(Bobby Bradley)，他只會守一壘，張育成被調回三壘。

美聯最弱的金鶯打得凶猛無比，首局以陽春炮先聲奪人，第2局更是打了一排連珠彈的安打，印地安人菜投昆崔爾(Cal Quantrill)被打得手忙腳亂。接著隊友守備失誤失分，教練緊急換下昆崔爾，總計1.1局失7分（責失5分）。

3局上，張育成首次打擊，對方打算3球解決他，前3球全出好球。張育成看了一球，打了一球界外，陷入兩好零壞的劣勢，第3球他仍果斷出棒，成為右外野的平飛安打！而且那球一路跳進觀眾席，保送他站上二壘。

第八棒就是布雷德利，投手又想搶好球，第一球就被他出棒敲成二壘打，護送張育成回本壘攻下全隊第1分。布雷德利單場3安猛打賞，可惜救不回球隊。金鶯第4局、第7局又各打下5分，全場21支安打。至少印地安人還是用投手撐完比賽而沒有叫野手登板。

(中時新聞網)