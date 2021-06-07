梅雨滯留鋒今天繼續在台灣徘徊，全台有雨且易有短延時強降雨，南部地區留意局部劇烈降雨，氣象專家吳德榮表示，明天到周六梅雨鋒北移，但水氣仍多，午後容易有強對流發展，有劇烈天氣發生機率，提醒連續六天的午後強對流雖可以紓解旱象，但也可能致災。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天梅雨滯留鋒仍在台灣附近徘徊，動力不穩定，低層垂直風切的條件稍減弱，雨勢趨緩，但仍有激發對流，並伴隨劇烈天氣，例如：雷擊、強風、瞬間強降雨等的機率，應注意天氣變化及氣象局的特報。氣溫分面，今天氣溫稍回升，北部22至30度，中部23至31度，南部23至31度，東部22至31度。

吳德榮指出，今(7日)晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，強對流系統在海峽南部(左圖)，雲頂高度達對流層頂(≦－80.2度)，部分砧狀雲籠罩南台灣；4時雷達回波圖(右圖)則顯示，強回波僅佔其中一部分，其餘弱回波則反映對流胞的砧狀雲。（翻攝自 氣象局）

吳德榮說，明天至周六(8日至12日)梅雨鋒逐漸北移，但台灣附近水氣仍多，大氣不穩定，午後易有強對流發展，帶來局部陣雨或雷雨，近山區及部分平地受影響，仍有劇烈天氣發生的機率；各地氣溫回升、白天悶熱，注意防曬、防中暑。

吳德榮說，這波梅雨滯留鋒所累積的大量降雨，約與上波在伯仲之間，且最大降水正好分布在最缺水在中南部，可謂貢獻良多。再加上未來將有連續多日的午後強對流加持，其分布雖然是局部的，但對進一步紓解旱象還是有幫助。不過，其所伴隨的劇烈天氣，還是有可能致災，應持續注意。

(中時新聞網)