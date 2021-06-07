全國升三級警戒，進出營業、公共場所等都必須實施實聯制。不過最近有民眾發現，有店家張貼於門口的QR Code遭不肖人士更換，民眾不知情掃描後，造成荷包大失血，內政部警政署也在臉書宣導，提醒民眾傳送實聯制簡訊前，先確認是否傳送至「1922」，否則連結至惡意網站，個資恐外洩。

一名網友昨（6）日於臉書社團《爆怨2公社》指出，有店家將實聯制QR Code張貼於店門外，卻遭不肖人士更換，連結至高額付費號碼或惡意網站，讓荷包大失血，因此在掃完QR Code後，發送實聯制簡訊前，應先確認螢幕上方，傳送對象是否為「1922」，確定無誤再傳，「希望大家多留意，防疫也要詐騙，真的太可怕」。

傳送實聯制簡訊應注意是否傳至1922。（圖／翻攝自165全民防騙臉書）

內政部警政署日前也在臉書《165全民防騙網》宣導，張貼於店門口的實聯制QR Code，務必不定期檢查，以防遭不肖人士更換，也提醒民眾多加查核是否傳至「1922」，確認後再傳送。

貼文曝光後，不少網友相當氣憤，紛紛表示「唉，台灣真是無處不詐騙耶，氣死人了，趁火打劫，災難已經夠可憐了」、「這種趁火打劫的不得好死」、「賺這種錢不怕染疫暴斃嗎」、「都什麼時候了，還搞詐騙？」

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)