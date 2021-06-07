小編今天(7日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是WWDC全球開發者大會8日凌晨登場，整體而言，蘋果發表新硬體設備，對台系供應鏈幫助最大，由蘋果帶起的科技拉貨旺季，即將啟動，像是台積電、日月光投控、華邦電等，均為市場點名的MacBook Pro概念股。

【1】蘋概迎旺季 供應鏈題材熱度升溫

蘋果將在台灣時間8日凌晨，舉辦WWDC全球開發者大會，市場預期蘋果將公布新一輪iOS軟體更新，也可能發表採Mini LED、搭載升級版M1晶片的新款MacBook Pro，加上9月iPhone新機發表在即，由蘋果帶起的科技拉貨旺季，即將啟動。外媒近期指出，依照往例，蘋果可望在WWDC發表iPhone新一代作業系統iOS 15，並更新iPadOS、macOS、tvOS、watchOS外，還可能發表與智慧家庭裝置有關的homeOS，這些均屬於作業系統軟體層面的變動。

【2】移工確診暴增 電子廠陷停工危機

疫情並未趨緩，三級警戒二度延長已箭在弦上！衛長陳時中6日宣布本土總計343例，受矚的是苗栗縣75例，首度超越台北64例，陳時中7日要向蘇揆報告，建議三級警戒再延長兩周至6月28日，最快今天可望拍板。至於京元電停工48小時後，指揮中心6日晚上同意降載、分艙分流，部分復工，但外籍移工仍全部停班，約影響京元電近3成人力，衝擊不小。

【3】服務業百萬人紓困金 來了

立法院朝野黨團7日將協商召開臨時會，審查紓困4.0預算案，預計最遲18日完成三讀。另本周啟動企業紓困列車，經濟部投入432億元用於紓困，包含商業服務業、製造業、會展產業、貿易服務業，一律自7日開始申請紓困補貼，受衝擊最嚴重的商業服務業預計投入427億，要紓困逾百萬名服務業員工。

【4】缺料 晶圓代工接單模式大轉變

由於成熟製程產能供不應求，新增產能要等到2022年下半年之後才會陸續開出，車用晶片、面板驅動IC、電源管理IC及功率半導體等缺貨問題難解，且晶片短缺情況恐延續到明年上半年。為了解決晶片長短料對生產鏈造成衝擊，包括福特、福斯、特斯拉等車廠，以及群創、京東方等面板廠，已直接找上晶圓代工廠要產能，晶圓代工接單模式將出現大轉變。

【5】大陸爆一櫃難求 貨櫃價格攀新高

疫情打亂全球海運秩序，使中國大陸不僅運費上漲，貨櫃價格連帶水漲船高。自2020年第三季以來，「缺箱少櫃」現象在中國大陸各大港口蔓延，2020年上半年每箱（20呎櫃）價格為1,600美元，現在最高漲至3,600美元，而每大箱（40呎櫃）價格則漲至5,950美元，售價倍增且創新高。

(中時新聞網)