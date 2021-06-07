33歲趙麗穎與大她9歲的馮紹峰在4月中閃電宣布離婚，2年多的婚姻就此畫下句點，儘管趙麗穎日前被爆產後有掉髮問題，離婚後狀況也沒變好，不過她則懶裡傳聞，趙麗穎（6日）以一襲白色抹胸紗裙絕美出席粉絲活動，在網友事後曬出的無P照中，趙麗穎狀態極好，整個人美如公主。

趙麗穎綁著公主頭、身穿白色抹胸紗裙禮服，絕美現身西安出席粉絲活動，趙麗穎雪白香肩和一雙纖細手臂線條全都露，禮服的收腰設計更顯趙麗穎的纖細蠻腰曲線，同時，趙麗穎氣色佳、笑容無時無刻都掛在臉上，心情似乎不因離婚影響。

趙麗穎的無P照狀態極好，整個人美如公主。（圖／取材自芒果娛樂微博）

網友事後也曬出趙麗穎的無P照，趙麗穎臉蛋俏麗、顏值吸睛，舉手投足飄仙氣，趙麗穎輕鬆駕馭無P照，不科學美顏獲得網大讚：「狀態超好」、「怎麼截圖都好看」、「是絕美的公主啊～生圖好能打」，而對比趙麗穎的無P照和精修照，除了光線和清晰度之外，趙麗穎的顏值和身材根本沒差。

趙麗穎的無P照和精修照一對比，顏值身材依舊在線，根本看不出差別。（圖／取材自芒果娛樂、趙麗穎工作室微博）

趙麗穎的無P照和精修照一對比，顏值身材依舊在線，根本看不出差別。（圖／取材自芒果娛樂、趙麗穎工作室微博）

其實趙麗穎2個月前才因閃電與馮紹峰離婚，而成為話題人物，儘管雙方都強調是和平分手，還在微博發文彼此祝福：「日子很長，過去很好，願未來更好」互相祝福，但趙麗穎卻屢被爆自2019年產後就因壓力大狂掉髮，離婚後狀況也沒變好，不過趙麗穎則懶理傳言，她仍照行程積極出席活動，把重心放在工作上。

(中時新聞網)