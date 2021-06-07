【LIVE直播】美跨黨派3位參議員訪台 總統蔡英文接見｜2021.06.06

美國3位聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯昨天（6日）率團訪問台灣，並宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗，對此，資深媒體人王尚智表示，自己幾位晚輩是若干親綠名嘴和主筆的助理屬下，這幾天與他私下聊到，這群人早已表態非要打到美國疫苗不可，他好奇，媒體名嘴們預約爭打美國疫苗，衛福部長陳時中擋得住多方人情需求？若陳真的拿美國疫苗來大作人脈關係，那陳時中就該下19層地獄。

對於美國即將致贈的這一批75萬劑疫苗，王尚智昨（6日）在臉書發文表示，毫無疑問將是「特權爭搶」最火熱的一批疫苗！幾位晚輩是若干媒體親綠名嘴、主筆的助理屬下，這幾天與他私下聊到，「主子們都早已向當局『表態/施壓』非要打到美國疫苗不可，且指名送來的其中若是莫德納或BNT」。

王尚智臉書。（圖片摘自王尚智臉書）

王指出，幾位名嘴們長期幫政府喉舌，手上也經常性的發布獨家消息，包括疫苗的數量日程都在他們手上，蔡蘇政府與陳時中當然「欠他們人情」！當中有關係強悍的名嘴，還自信滿滿兜著要幫身邊親朋好友「提前搞定」。王感嘆，疫苗資源稀缺，窮盡權力資源與人脈關係去搶到手，這當然也是人之常情，說來無可厚非，「若真能讓王媽媽打到莫德納，我也願意低聲下氣求人幫忙」。

相對充裕可調度取得的AZ，王尚智直言，畢竟在不少人眼裡不是「非打不可」，雖說現在連打AZ也要走後門，金管會一些官員就被抓包。日本與美國都有AZ，但美日與歐盟多國的境內都不施打，只是大量買來，如今在到期前可以廣送其它各國。

王尚智強調，媒體名嘴們預約爭打美國疫苗，特別是終於有AZ之外的選擇，疫苗施打越早打這才越有保障，「你是陳時中你擋得住『多方人情需求』」？從這個角度陳時中其實也挺可憐值得同情，但若陳反而意志昂揚的拿美國疫苗來私下大作人脈關係，那陳時中就該下19層地獄。

針對這75萬劑美國疫苗的分配，王尚智好奇，有多少會被「權力階層」搶打瓜分？人家有特權打到了疫苗，即使不慎消息曝光走光，能叫人家「吐出來」嗎？

由於國內疫情升溫，疫苗被視為救命仙丹，施打的機會人人都想爭，有網友日前發現，新北市衛生局6月3日上午場次的疫苗施打名單，有6名金管會成員，進而引發第一線金融從業人員無法打疫苗，父母官卻搶先打的輿論壓力。對此，金管會回應，原先有同仁在施打名單中，後來因疫情趨嚴，已取消預約，優先讓醫護人員施打，只是名單未更正，才引發誤解。

(中時新聞網)