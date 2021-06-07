印地安人前日宣布將一壘手包爾斯(Jake Bauers)指定讓渡，同時把新秀一壘手(Bobby Bradley)布雷德利叫上大聯盟。在今年開幕戰之前，包爾斯、張育成、布雷德利3人爭奪先發一壘手的位置，最後布雷德利暫留小聯盟，張育成、包爾斯輪流擔任一壘手。

包爾斯的表現不符總教練法蘭柯納(Terry Francona)的期待，他出賽43場的打擊率0.190，重點是他已經沒有選擇權了，不能任意下放小聯盟，球團要處理他只剩DFA一途（指定讓渡）。

法蘭柯納說：「實話實說，面對一個沒有選擇權的球員，我就必須從球團的立場來考量。我相信包爾斯可以打到球的，我只是不確定他能否在我們這裡做到。有些球員在轉隊之後才會找出方法。」

這3人之中，張育成是右打，包爾斯、布雷德利皆是左打，所以張育成的位置比較穩固。印地安人本來偏好張育成/布雷德利的組合，因為包爾斯沒選擇權了只好先用他，確定他戰力不符需求再將之釋出。

布雷德利前兩戰5打數4安打，還有3分打點，火力十分驚人，有希望站穩一壘位置。不過他只會守備一壘，張育成雖然打擊率不佳，他仍保有守備多個位置的優勢。布雷德利、張育成、包爾斯現年都是25歲，其中布雷德利與張育成兩人在小聯盟曾是室友，布雷德利剛滿25歲，張育成將於本季結束前滿26歲。

(中時新聞網)