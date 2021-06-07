1名女大生抱怨家中阿嬤因為省電，平時不讓她與妹妹開冷氣，不過她近期某一天進到妹妹房間竟發現有冷氣，一問之下得到相當傻眼的回覆；原來妹妹解釋阿嬤是因為冰箱放不進1盒雞蛋，所以將蛋拿到房間，要求「開冷氣冰雞蛋」；理由曝光紛紛讓網友笑翻，直說「阿嬤覺得雞蛋＞孫女」、「孫女要心碎了」。

1名女大生在Dcard上發文表示，她平時相當怕熱，每次回到家鄉進去妹妹的房間都會大喊「快被熱死！」詢問之下才知道是她們的阿嬤不讓妹妹吹冷氣，理由是擔心電費太高，因此只准吹電風扇；而原PO這陣子因為疫情回到家鄉，某一天她突然進去妹妹房間，竟發現開啟了冷氣，原以為妹妹也會相當開心，沒想到對方心情卻相當無奈。

阿嬤原本禁止吹冷氣，沒想到日前突然破例，孫女一問之下才知道原來開冷氣是為了「冰雞蛋」。（圖／翻攝自Dcard）

該女大生說，原來妹妹向她解釋冷氣是阿嬤開的，而理由不是因為心疼孫子，而是因為家中冰箱當時已塞滿食物，而恰巧多出「1盒蛋」沒辦法放進冰箱，阿嬤於是將該盒蛋拿到妹妹的房間，並說開著冷氣比較涼，蛋才不會壞掉；原PO聽完這理由後大笑，文章中表示「我心想，可能是蛋錢比電費還貴，被阿嬤的神邏輯打敗哈哈」。

許多網友也留言笑說「大概對阿嬤來說食物最重要」、「所以阿嬤覺得雞蛋＞孫女？！蛋要吹冷氣，孫女只能吹電風扇」、「我阿嬤也是耶，還讓食物跟我們一起吹冷氣睡覺」、「阿嬤太可愛了」、「如果是我當下一定傻眼到不知道說什麼」。

(中時新聞網)