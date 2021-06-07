亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議於台北時間5日晚間透過視訊召開，行政院經貿談判辦公室表示，會中各國共同呼籲，疫情期間呼籲應維持重要物資、特別是疫苗的自由流通，並擴大疫苗生產規模，避免造成供應中斷。

經貿辦表示，台灣此次由政委鄧振中代表出席，與美國、日本等亞太地區21國的貿易部長，於會中共同討論如何在新冠肺炎疫情中維持貿易與投資自由開放、及APEC如何用集體力量支持WTO恢復正常運作。

經貿辦指出，許多國家在會中呼籲，不論是WTO或APEC的相關討論，應照顧到社會各階層需要。包括台灣、紐西蘭、澳洲、菲律賓、印尼、新加坡、加拿大等多國，均呼籲應維持重要物資、特別是疫苗的自由流通，並擴大疫苗生產規模，避免造成供應中斷。

其次，疫情影響社會的衣食住行育樂，讓各國體認到運用數位工具，維持低接觸的重要。各國亦應運用這些數位工具，協助過去較未被照顧到的社會階層，參與經濟活動。包括相關物資的自由流通、與疫苗相關的智慧財產權討論等，讓此次會議能有具體成果。

經貿辦表示，此次會議除了貿易部長間對話外，亦安排各國部長們與各國企業代表，針對新冠肺炎疫後經濟復原、區域經濟整合等議題，進行分組討論，希望能為疫後世界經貿的合作與秩序盡一份心力。

經貿辦指出，宏碁集團董事長陳俊聖以提供氧氣相關設備給其他國家的受阻經驗，呼籲疫情時應加速醫療用品跨境流通。鄧振中則強調疫情影響社會運作模式，除呼籲貿易自由、疫苗流通不設限外，亦要運用新科技及數位工具加速電商發展，並建構相關資料管理體制。

(時報資訊)