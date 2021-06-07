為2022搶功？林右昌酸「終於肯聽我的話」 柯文哲專業分析回擊：政治不是喊口號

國內疫情嚴峻，為避免人潮聚集，台北市長柯文哲昨宣布實施身分證字號尾數分流採買，基隆市長林右昌則表示，「柯文哲終於肯聽我的話」。對此，國民黨前立委孫大千直言，這到底跟林右昌有什麼關係？是想選台北市長想瘋了嗎？並指民進黨政治人物的日常就是，「搶功勞時跑第一，負責任時搞神隱」。

針對傳統市場和生鮮賣場的分流政策，孫大千今（7）日在臉書指出，原本就是由各縣市評估需求狀況和執行方式來決定是否要推動，台北市政府在道德勸說市民無效的情況之下，決定進行分流，這到底跟林右昌有什麼關係？什麼叫做「柯文哲終於肯聽我的話」？連這種事也要搶功勞，林右昌是想選台北市長想瘋了嗎？

孫大千也提到，柯文哲才宣布台北市民施打新冠肺炎疫苗免掛號費，總統府和行政院深怕功勞被別人搶走，硬是連夜宣布全國民眾施打疫苗全面免費，如果當時處理諾富特飯店混居的舉發能有這樣的效率，本土疫情根本不會爆發；如果民進黨政府在落實防疫和採購疫苗上能夠有這樣的效率，台灣人民何至於淪落到現在如此的淒慘呢？

孫大千批民進黨政治人物，「搶功勞時跑第一，負責任時搞神隱」。（圖／摘自孫大千臉書）

日本政府為感謝台灣人民在311大地震時的慷慨解囊，捐助124萬劑AZ疫苗，孫大千說，疫苗都還沒有到台灣，就看到駐日代表謝長廷和副總統賴清德各自透過日台的媒體放話，開始搶功勞，「明明311的捐款是台灣人民從口袋裡掏出來的，到底和賴清德和謝長廷有什麼關係呢？」

最後他直言，民進黨的政治人物搶疫苗如果有搶功勞同樣的功力，台灣人民現在早就有了群體免疫力。

(中時新聞網)