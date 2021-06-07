自5月爆發本土疫情以來，每日持續新增數百名確診案例，死亡人數有增無減，至昨（6日）為止，累計已261死於疫情，又因染疫死者24小時內火化，讓親人無法見最後一面就天人永隔，成了一生最大遺憾。一名孔先生的媽媽，在北市某安養院染疫三天後就不幸離世，但他卻只能在監視器見母親最後一面，火化後磕3個頭抱著骨灰罈心痛說：「這是最後一次抱妳了，希望下輩子能再當媽媽的孩子。」

信義區某安養院照服員到萬華染疫，回安養院上班後傳染給院內多位住民，其中一位確診者就是孔先生的媽媽。據「東森新聞」報導，孔先生當下因為中央沒有公布安養院的名稱，並不知情，直到收到安養院的簡訊通知，才知道媽媽也被傳染確診。

孔先生得知母親染消息後，曾請求護理師向媽媽轉達「全家人都在等她回來」的訊息，沒想到媽媽住進醫院病情就不斷惡化，只能依靠抗生素及類固醇，但血氧依然只能到95，確診三天就不幸辭世，連最後一面也是透過監視器察看。

孔先生難過地說，當他看見護理長輕輕地拉開棉被的畫面，心好痛，火化後，只能對媽媽磕3個頭，再捧著骨灰罈對媽媽說：「這是最後一次抱妳了」。

孔先生表示，爸爸與媽媽喜歡熱鬧，很愛參加宴會等活動，沒想到媽媽的後事卻只能簡單處理，讓他悲從中來，希望下輩子能再當媽媽的孩子。

(中時新聞網)