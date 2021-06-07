早期的肺癌沒有明顯症狀，出現咳嗽、頭痛、呼吸困難等症狀通常已是中晚期，9成以上屬於非小細胞肺癌。掌握肺癌分期分類、治療6大方法、肺癌病人飲食原則更顯重要！

肺癌0～4期怎麼分？治療選擇有什麼？肺癌病友如何吃？(圖/康健雜誌提供)

肺癌種類。(圖/康健雜誌提供)

肺癌0～4期怎麼分？(圖/康健雜誌提供)

肺癌治療選擇有什麼？(圖/康健雜誌提供)

肺癌病友如何吃？(圖/康健雜誌提供)

(中時新聞網)