肺癌患者最常問的3大問題 飲食原則是日常養護關鍵 09:132021/06/07 中時新聞網 康健雜誌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 患者最常問的肺癌關鍵3大問題，其中掌握飲食原則是日常養護關鍵。(示意圖/Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 早期的肺癌沒有明顯症狀，出現咳嗽、頭痛、呼吸困難等症狀通常已是中晚期，9成以上屬於非小細胞肺癌。掌握肺癌分期分類、治療6大方法、肺癌病人飲食原則更顯重要！ 肺癌0～4期怎麼分？治療選擇有什麼？肺癌病友如何吃？(圖/康健雜誌提供) 肺癌種類。(圖/康健雜誌提供) 肺癌0～4期怎麼分？(圖/康健雜誌提供) 肺癌治療選擇有什麼？(圖/康健雜誌提供) 肺癌病友如何吃？(圖/康健雜誌提供) 文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章 吃什麼能養肺？台大胸腔外科主任：掌握4原則比「該吃什麼」更重要 為何台灣女性不抽菸卻易得肺癌？ 關鍵報告揭秘 不抽菸為什麼也會得肺癌？ 6關鍵讓肺癌止步 (中時新聞網) #康健雜誌 #肺癌 #手術 #飲食原則 #化療 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 EY安永專欄－企業併購法修正相關重點觀察 04:102021/06/08 金融．稅務 媽媽護衛孩子的第一道閘門 醫：胎盤不再是醫療廢棄物 是珍貴資源 03:232021/06/08 健康 好發於年輕女性 症狀百百款！紅斑狼瘡有效控制5原則 07:132021/06/07 健康 營養師教補鈣健康粽 好吃營養 04:102021/06/08 地方新聞 防疫不停學 麥當勞「食安＆品質小學堂」今辦線上有獎問答 10:122021/06/07 財經 政府無權卡關大陸疫苗 04:102021/06/08 時論廣場 比每日三餐更健康 不只長壽、改善記憶 還有這些好處的飲食法 05:452021/06/07 國際 高血壓、心臟病患若染疫恐轉重症 4大指標自保救命關鍵 07:432021/06/08 健康 守住護國神山 科技部擬定三大科學園區人員10天打完疫苗 19:592021/06/07 生活 美研發高超音速武器落後中俄 專家：美2關鍵技術未突破 00:382021/06/07 兩岸 缺料 晶圓代工接單模式大轉變 04:102021/06/07 財經要聞 5月底請辭 疫苗審查委員會已不能維持獨立性與專業性！陳培哲：最大困難就是來自蔡英文總統 04:102021/06/08 焦點要聞 委員離職遭疑內鬨 鍾飲文稱見解不同 04:102021/06/08 焦點要聞 健康熱門新聞 亞東紀念醫院副院長邱冠明：醫護零感染失守 我承認被打趴了 - 健康 玉米筍長大就是玉米？營養價值大有差異 - 健康 疫苗混打到底行不行？專家：3前提下值得考慮 - 健康 高血壓、心臟病患若染疫恐轉重症 4大指標自保救命關鍵 - 健康 這些地雷習慣讓你登上結石寶座！常爆汗又少喝水都助攻 - 健康 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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