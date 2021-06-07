早期的肺癌沒有明顯症狀，出現咳嗽、頭痛、呼吸困難等症狀通常已是中晚期，9成以上屬於非小細胞肺癌。掌握肺癌分期分類、治療6大方法、肺癌病人飲食原則更顯重要！

肺癌0～4期怎麼分？治療選擇有什麼？肺癌病友如何吃？(圖/康健雜誌提供)
肺癌0～4期怎麼分？治療選擇有什麼？肺癌病友如何吃？(圖/康健雜誌提供)
肺癌種類。(圖/康健雜誌提供)
肺癌種類。(圖/康健雜誌提供)
肺癌0～4期怎麼分？(圖/康健雜誌提供)
肺癌0～4期怎麼分？(圖/康健雜誌提供)
肺癌治療選擇有什麼？(圖/康健雜誌提供)
肺癌治療選擇有什麼？(圖/康健雜誌提供)
肺癌病友如何吃？(圖/康健雜誌提供)
肺癌病友如何吃？(圖/康健雜誌提供)
文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
吃什麼能養肺？台大胸腔外科主任：掌握4原則比「該吃什麼」更重要
為何台灣女性不抽菸卻易得肺癌？　關鍵報告揭秘
不抽菸為什麼也會得肺癌？　6關鍵讓肺癌止步

(中時新聞網)

#康健雜誌 #肺癌 #手術 #飲食原則 #化療