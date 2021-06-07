彭博社報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，拜登總統的4兆美元支出計畫對美國有利，即使這個計畫可能導致通膨升高和利率上揚。

葉倫周日在接受彭博社訪問時表示，拜登總統的計畫每年支出總額約為4000億美元，而她認為這樣程度的支出並不足以造成通膨超標。

葉倫並表示：「如果最後是我們的利率環境略為升高，這實際上以社會和聯準會的觀點來看都是有利的」。

她表示，這十年來，美國一直都在對抗過低的通膨和過低的利率，「我們希望回到正常的利率環境，如果這對於緩解情況有一點幫助，那麼這就不是一件壞事，而是一件好事」。

隨著美國加速解封和經濟熱度持續升高，市場日益擔心通膨可能成為脫韁野馬，美國恐將重演70年代的滯脹危機。通膨急升，也使市場對於聯準會可能提前開始縮減激勵措施的預期升高。

聯準會主席鮑爾等數位央行決策官員及美國財長葉倫此前一再重申美國經濟尚未從新冠危機中完全復原，尤其是就業市場。不過，聯準會發布的4月會議紀要顯示，隨著美國經濟強勁復甦，多數央行決策官員認為可能有必要在某個時間點開始討論收緊貨幣政策。

上周五發布的美國5月非農就業新增近56萬人，雖遠超出4月上修後的新增27.8萬人，但不及市場預估的66.3萬人。美國5月失業率為5.8%，較4月的6.1%下滑，並低於市場預估的5.9%。

(時報資訊)