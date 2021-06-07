中央流行疫情指揮中心昨日公布新增343例本土個案，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為，雙北確診數有往下降的趨勢，疫調也上軌道，幾乎找不到破口，且現在新增案例大多是家庭感染，三級警戒已足夠遏止社區傳播，若真要封城，也封不了打麻將群聚。

沈政男昨（6）日於個人臉書表示，新增335例本土，8例校正回歸，扣除苗栗新增的75例，會發現全台新增確診數已降至300例以下，雙北市確診數也有減少，以台北市來說，確診數64例，比苗栗縣還少。

沈政男表示，目前台北市居家隔離人數將近3000人、新北則是5000多人，顯見雙北早已恢復疫調及居家隔離，最近發病的案例很可能都在匡列名單裡，他認為雙北防疫目前已愈來愈上軌道，幾乎找不到破口，「大家可以放心，確診人數一定會繼續下降」。

沈政男也針對苗栗京元電分析，該廠的移工已全面完成快篩，確診人數大約是200人上下，「我認為這群聚感染已結案」，苗栗移工是萬華群聚的後續，頂多傳三輪，事實上整個萬華第一波感染也沒有上萬人確診，至少三分之一或一半都是後來家庭感染造成。

至於究竟要不要封城，沈政男表示，台灣現在三級警戒已足夠遏止社區傳播，而且現在新增確診案例大多是家庭感染造成，包括打麻將群聚，因此認為「封城，也封不了打麻將」。

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(中時新聞網)