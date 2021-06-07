【愛傳媒黃珊珊專欄】終於明白什麼叫度日如年，從疫情升高到第三級到6月5日原來只過了20天，可是我覺得好像過了20個月，每一天都在打仗，追著病毒跑，希望跑得比病毒快！

我們最先成立快篩站，因為快篩真的要在盛行地區準確率比較高，很多試劑偽陽性較高，年輕人無症狀偽陽性也比較高，但是快篩的準確度還是有80%以上，所以還是比較有效的快速篩檢出可能的傳染源！

這一陣子，快篩站的人數現在已經大幅下降，應該是第一波熱潮已過，所以我們成立快篩特攻隊，希望主動出擊，協助不方便出門或工作需要沒辦法來快篩的民眾，接下來，我們就要到萬華區的各大傳統市場協助攤商快篩，因為，不論是三級或四級警戒，市場都不會停業，因為是民生必需的行業，所以更需要保障攤商與民眾的安全！

很多單位都有人確診，有些人爆料沒有認真匡列，還是要再強調一次，工作場所有人確診，還是會採取同心圓的匡列隔離方案，健康服務中心先進行疫調並通報防疫醫師，決定匡列對象，不是每一個同事都會是匡列對象，更不會因為一個人確診就會把整個公司關閉，公家機關也是一樣，所以只要你上班時戴好口罩，不要跟同事共餐，就能保護好自己。

日本送的疫苗124萬劑到台灣，真的像及時雨，有人說台灣防疫第一名，確診數量很低，認為台灣沒有取得疫苗的急迫性，但是看看我們每天新增的死亡人數，絕對有取得疫苗的急迫性。

日本自己的疫情也很嚴重，在這種時候還願意把疫苗送到台灣，當然是因為台灣在311事件對日本的捐款世界第一，所以，做好事還是會有好報的，謝謝日本！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)