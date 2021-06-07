美國財政部長葉倫（Janet Yellen）再拋升息論，在最新談話中表示，美國總統拜登（Joe Biden）應該繼續推動原定的4兆美元支出計畫，即便該計畫可能會引發通膨並延續至明年，進而推高當前利率，但當前利率過低，升息對美國社會及聯準會來說，未必是一件壞事。

美媒報導，葉倫認為過去10年美國一直在對抗較低的通膨，且現在利率過低，拜登總統應該繼續推動支出計畫，若能因此讓利率回到稍微「正常」的環境，不一定是件壞事，「如果我們能迎來利率稍高的環境，從聯準會及社會的角度而言，其實是有利的。」

由於美國施打疫苗比率提升，經濟面迎來全面解封，出現通膨率上漲的狀況，然而包括葉倫及聯準會主席鮑爾在內，都認為現階段的通膨是短暫現象，不過反對派則強調通膨是長期性的，且拜登的紓困及振興計畫都會讓通膨加速惡化。

對此，葉倫則認為任何因紓困導致的價格上漲，將在明年慢慢消退，且拜登的支出計畫雖會讓政府支出增加，但仍不會導致通膨過熱，「雖然我認為有些通膨壓力，但這並不是永久的，價格上漲是受到生產線瓶頸、缺工等短期因素影響。」

事實上，這並不是葉倫首次對升息發表看法，5月份就曾說過，為了防止拜登大規模支出政策引發的市場過熱，可能需要透過升息來抑制通膨，當時引起金融市場短暫震盪，美股出現下跌，隨後葉倫緊急出面澄清，該言論並不是預測或建議聯準會升息。

(中時新聞網)