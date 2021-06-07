當你看到有人沒戴口罩，想進超商卻被擋，你會怎麼做？安得烈慈善協會執行長羅紹和分享，他拿口罩給一名工人的實例，呼籲大家「不要去罵沒戴口罩的人，也不用一直拍照或錄影」，弱勢朋友的需求，需要被看見。

有「國軍史上最強發言人」稱號的羅紹和，退伍後投入公益事業。他在臉書PO文分享，上個月去便利超商買東西，正走出門時遇到一名男子進來，「他的衣服沾滿泥土、水泥，一看就是做工的藍領階級，而且没戴口罩。」

當時店員立即出聲阻攔這名男子，要求他不要入店，男子轉身出去，羅紹和也跟著走出去，「我看他站在超商門口，一直摸口袋，看起來像在找口罩，找了半天，終於找到一個。」

但羅紹和仔細一看，男子的口罩恐怕「重複使用很多次了」，不僅皺巴巴又沾滿汙漬，倒抽一口氣的羅紹和，立刻把身上多的口罩遞給他，對方驚訝收下、戴上口罩，對羅點了點頭。

「很憨厚的一個人，看著他又進去超商的背影，我突然眼眶一紅。」羅紹和說，有些生活在社會底層的人只求溫飽，有工作、能吃飽就夠了，疫情、病毒，或許離他們很遙遠。

他希望藉由這樣的例子呼籲大家，病毒教會我們的不該是對立或仇恨，而是分享及愛，當看到有人沒戴口罩，「請給他囗罩就好了，不要一直罵，他或許不是故意的；他的資源比你少，弱勢朋友的需要，也需要被看見。」

網友大讚羅紹和愛心舉動，也認同他所說「很多人資源不足，不是他不想戴口罩」，2000多人按讚、近500人分享羅的文章，呼籲同舟共濟，「我隨身都會多帶一兩片包裝好的口罩，遇到沒有的人就給他用，保護他也保護自己」。

(中時新聞網)