疫情升溫，更見善心！台中市政府警察局第四分局黎明警友站長陳蓀裕，亦是目前惠蓀開發建設及小王子教育事業等公司負責人，有感於警察人員身處防疫最前線，為守護全民杜絕疫情傳播，堅守著第一道防線。除須打擊犯罪、維護交通安全及為民服務等勤務工作，同時還要配合政府推行防疫措施。

陳蓀裕站長特別購買防護面罩400個贈予分局，由第四分局分局長代表接受。力挺基層員警提升「防護設備」降低染疫風險，讓執勤更加有保障。新冠疫情持續延燒，台中市今年迄今累計共154例本土確診案例，其中不乏有員警染疫確診個案。

第四分局黎明警友站長陳蓀裕說，員警於疫情期間執行各項勤業務，總是站在最前線，致使員警都暴露在染疫高風險的工作環境中。員警的辛苦與壓力更甚一般民眾，為防護員警執勤安全及感佩警察同仁，在警政工作上無私奉獻與全力付出。

希望於防疫工作上，也能盡一點棉薄之力拋磚引玉，特購置防護面罩致贈第一線員警執勤使用，協助員警提升「防護設備」，現場還親自指導同仁如何穿戴使用。讓員警為市民服務同時也能兼顧防疫安全措施，讓所有員警不禁讚賞「有你真好」。

警方表示，警友站長陳蓀裕不僅為防疫，無私盡心力付出。眼見現下民生問題，水情吃緊亮紅燈，也鼎力配合政府政策，提供旗下由惠蓀與惠田建設共同投資開發的新建案。位於南區新華街與學府路147巷口「惠田上書房」建築工地，設置緊急自來水處理設施。

每日計有4200噸的供水量，無償分享水資源供全台中市民次級用水使用，提供有效水資源循環，減少民間鑿井取水降低環境衝擊，為紓解水荒盡一份心力。此等人飢己飢、人溺己溺的義行善舉，值得大力讚揚。

第四分局分局長表示，感謝警友站長陳蓀裕平日對警方全力支持與關照，疫情嚴峻期間也不忘以實際行動，力挺贊助防疫裝備，提升第一線員警防疫能量。同時呼籲民眾要共體時艱，防疫絕不能掉以輕心，務必作好自身防護措施及防疫衛生習慣，外出時應全程配戴口罩、勤洗手，停止室內5人以上、室外10人以上之群聚活動，保持安全社交距離，主動積極配合各項防疫措施，齊心防堵疫情。

(中時 )