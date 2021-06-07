七大工業國集團（G7）財長達成共識，將支持美國提出之至少為15%的全球最低公司稅率，谷歌、亞馬遜和臉書等業務遍及全球的科技巨頭料將首當其衝，其後續影響值得關注。此外，諸如愛爾蘭等以低稅負吸引跨國企業投資的「避稅天堂」是否支持這個由全球最富裕的幾個國家達成的協議，亦最終或將成為讓全球合作破局的障礙，也將是關注重點。

G7同意訂立全球最低公司稅

G7財長上周六發布聯合聲明表示，我們承諾就稅徵權的分配達成公平的解決方案，對於最大、最賺錢跨國企業，市場經濟國家有權對超過10%利潤之獲利的20%徵稅。對於所有企業，我們將在採用新的國際稅負規則與撤銷所有數位服務稅之間，以及在其他類似措施上，為共同協作做準備。

英國財政部長蘇納克（Rishi Sunak）發布影音聲明，宣布G7財長經過多年協商，如今已達成歷史性的協議，將改革全球稅負制度以因應全球數位化時代，而最重要的是要確保其公平性，讓正確的公司在正確的地方繳納正確的稅金。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）親自出席這場在倫敦舉行的面對面會議，她在會後盛讚此決議史無前例且意義重大。

葉倫表示，G7協議有助於「結束當前有害的情勢」，即各國藉由提供越來越低的稅率爭相吸引企業。全球最低稅率將終結這個企業稅負「競相逐底」的現象，並確保對美國和世界各地中產與勞動階級的公平性。

她表示，全球最低稅率也將有助於經濟繁榮，藉由為企業創造公平的競爭環境，並鼓勵各國進行正向的競爭，例如教育和培訓勞動力，以及投資研發和基礎建設。

如果成功，這將是全球稅負制度的一個重大發展，對於在疫情期間大手筆紓困而面臨財政緊絀的各國政府而言，也是一個好消息。

包括美國、加拿大、德國、法國、義大利、日本、英國在內的G7國家下周將在英國康瓦爾郡（Cornwal）舉行領袖峰會。

G7達成的協議將為在巴黎召開的135國會議提供動力，而二十國集團（G20）財長下個月也料將在威尼斯舉行會議。

科技巨頭表態支持

葉倫並表示，符合G7協議的企業「將包括獲利豐厚的大型公司」，她更直接點名「如亞馬遜和臉書」。葉倫表示：「我相信，這些公司幾乎可以符合所有定義」。

部分大型科技公司已率先表態支持這項國際協議。

臉書全球事務副總裁Nick Clegg在推特上表示：「臉書長期呼籲改革全球稅負規則，我們歡迎G7取得的重要進展。我們希望這個國際稅負改革計畫順利進行，也知道這可能意味著臉書將繳納更多稅金，以及可能在更多地方繳稅」。

亞馬遜發言人則表示這項協議是「可喜的進展」，亞馬遜支持由規模更大的經濟合作暨發展組織（OECD）領導的進程。「我們相信，由經合組織主導的進程能創立一個多邊的解決方案，將有助於國際稅制的穩定」。

OECD由38個國家組成，其中包括愛爾蘭等稅率較低的國家。

谷歌發言人表示，谷歌「強烈」支持國際稅制的變革，我們希望各國繼續齊心協力，盡快敲定一項平衡且持久的協議。

蘋果、微軟等其他主要科技公司尚未發表評論。

其實美國拜登政府最初的建議，是將全球最低公司稅率定為21%，惟在經過多次協商後達成了折衷方案，將最低稅率定為15%。

目前美國國內的公司稅率為21%，拜登政府原本計畫將之提高至28%，作為其重大基建計畫的資金來源。不過日前《華盛頓郵報》報導，為了爭取共和黨支持大規模基建方案，拜登政府可能暫時擱置將國內公司稅率提高為28%的計畫，並轉而支持課徵15%的最低公司稅。報導指出，拜登總統仍希望提高公司稅，但現在可能不會納入基礎建設計畫的談判中。(2-1)

(時報資訊)